Μεσσηνία: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας με 67 φυτά κάνναβης – Μία σύλληψη – ΦΩΤΟ

Μεσσηνία: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας με 67 φυτά κάνναβης – Μία σύλληψη – ΦΩΤΟ
Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε στο σπίτι που διαμένει προσωρινά 41χρονος από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλαμάτας στη Μεσσηνία.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έρευνα αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας, εξακριβώθηκε η δραστηριοποίηση του 41χρονου, τουλάχιστον από τριμήνου, στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης) σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προχθές 21/10 το μεσημέρι, οι αστυνομικοί, διενήργησαν έρευνα σε υπόγειο του σπιτιού  όπου διέμενε προσωρινά ο 41χρονος σε τοπική κοινότητα του δήμου Τριφυλίας, όπου βρέθηκε εργαστήριο εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης, εντός του οποίου καλλιεργούνταν με τεχνητές συνθήκες φωτισμού, θέρμανσης και εξαερισμού συνολικά 67 φυτά κάνναβης ύψους έως 50 εκατοστών.

Στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

  • 6 ανισοβαρείς συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 933 γραμμαρίων
  • καλλιεργητικός εξοπλισμός (λαμπτήρες, θερμόμετρο, ανεμιστήρας, ηλεκτρικός προβολέας, λιπάσματα, ξηραντήριο).

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

 

 

