Euroleague: O Ιτούδης νίκησε τον Σπανούλη και η Χάποελ Τελ Αβίβ βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας – Όλα τα αποτελέσματα

Σπουδαία αποτελέσματα στο δεύτερο πιάτο της 6ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχτηκε τη Μονακό και τη νίκησε 85-77 συνεχίζοντας την εξαιρετική της παρουσία ως τώρα.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας πέρασε από τη Βαρκελώνη, όπου επικράτησε και εύκολα της Μπαρτσελόνα με 88-73. Μάλιστα, κατέβασε και ταχύτητα καθώς η διαφορά είχε ξεφύγει πάνω από τους 20 πόντους.

Σημαντικό «διπλό» πήρε η Βαλένθια στο Μιλάνο επί της Αρμάνι με 103-100, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έκανε τέταρτη σερί νίκη επί της αδύναμης Μπασκόνια στο Βελιγράδι αυτή τη φορά (90-72). Τέλος, η Βιλερμπάν επικράτησε στην έδρα της Ντουμπάι BC με 85-79.

Το ελληνικό ενδιαφέρον φυσικά είναι στραμμένο στα ματς της Παρασκευής, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να δοκιμάζεται στη δύσκολη έδρα της Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό στο Μόναχο με την Μπάγερν.

EUROLEAGUE – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 21:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 21:45

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1

Παναθηναϊκός AKTOR 4-1

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2

Παρί (Γαλλία) 3-2

Ολυμπιακός 3-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2

Παρτιζάν (Σερβία) 3-2

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3

Μονακό (Μονακό) 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3

Βαλένθια (Ισπανία) 3-3

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6