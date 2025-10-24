Euroleague: O Ιτούδης νίκησε τον Σπανούλη και η Χάποελ Τελ Αβίβ βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας – Όλα τα αποτελέσματα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague μπάλα

Σπουδαία αποτελέσματα στο δεύτερο πιάτο της 6ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχτηκε τη Μονακό και τη νίκησε 85-77 συνεχίζοντας την εξαιρετική της παρουσία ως τώρα.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας πέρασε από τη Βαρκελώνη, όπου επικράτησε και εύκολα της Μπαρτσελόνα με 88-73. Μάλιστα, κατέβασε και ταχύτητα καθώς η διαφορά είχε ξεφύγει πάνω από τους 20 πόντους.

Σημαντικό «διπλό» πήρε η Βαλένθια στο Μιλάνο επί της Αρμάνι με 103-100, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έκανε τέταρτη σερί νίκη επί της αδύναμης Μπασκόνια στο Βελιγράδι αυτή τη φορά (90-72). Τέλος, η Βιλερμπάν επικράτησε στην έδρα της Ντουμπάι BC με 85-79.

Το ελληνικό ενδιαφέρον φυσικά είναι στραμμένο στα ματς της Παρασκευής, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να δοκιμάζεται στη δύσκολη έδρα της Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό στο Μόναχο με την Μπάγερν.

EUROLEAGUE – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 21:00
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 21:45
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1
Παναθηναϊκός AKTOR 4-1
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2
Παρί (Γαλλία) 3-2
Ολυμπιακός 3-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2
Παρτιζάν (Σερβία) 3-2
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3
Μονακό (Μονακό) 3-3
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3
Βαλένθια (Ισπανία) 3-3
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6

03:25 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ποντένσε για τη διαιτησία στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα: «Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι άνθρωποι κρίνουν τόσο άσχημα»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μπαρτσελόνα και υπέστη βαριά ήττα με 6-1, με τον Ελβ...
00:28 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Λιλ – ΠΑΟΚ 3-4: Μεγάλο «διπλό» για τους Θεσσαλονικείς

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του φετινού UEFA Europa League κατέγραψε ο ΠΑΟΚ, καθώς στο...
23:55 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Πλήρωσαν την αστοχία τους οι «πράσινοι»

Την ήττα με 3-1 γνώρισε ο Παναθηναϊκός απ’ τη Φέγενορντ στο De Kuip στο πλαίσιο της 3ης αγωνισ...
21:52 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Λιλ – ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ενδεκάδα του «Δικέφαλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται απόψε (22:00) στη «μάχη» του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Λιλ στο «Πιέρ ...
