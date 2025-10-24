Κατερίνα Κακοσαίου για την ΔΕΠΥ: «Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι αφηρημένη συχνά…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Κακοσαίου
Φωτογραφία: Instagram/katerinaofficial

Μία συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο για το «Κοσμοράδιο 95,1», παραχώρησε η Κατερίνα Κακοσαίου. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/10) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον πατέρα της, Γιάννη Πλούταρχο, και στο πως αντέδρασε όταν ασχολήθηκε η ίδια και ο αδελφός της με την μουσική. Ακόμα, η καλλιτέχνις μίλησε για το θέμα της ΔΕΠΥ και το πώς την επηρεάζει στην καθημερινότητά της.

Σε ερώτηση για το ποια ήταν η πρώτη συμβουλή που της έδωσε ο Γιάννης Πλούταρχος όταν του είπε πως θέλει να γίνει τραγουδίστρια, καθώς και αν το περίμενε, η Κατερίνα Κακοσαίου απάντησε: «Το περίμενε, μέσα του ήξερε δηλαδή, γιατί από πολύ μικρά τραγουδούσαμε. Μας είπε ότι αν είναι αυτό που πιστεύουμε πως θέλουμε να κάνουμε, τότε είναι μαζί μας και αν έκρινε κι εκείνος ότι άξιζε όλο αυτό και για τα δύο παιδιά, θα ήταν στο πλάι μας μέχρι τέλους!».

Σχετικά με την ΔΕΠΥ, η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε πως: «Είχε βγει ότι έχω 85%. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι αφηρημένη συχνά. Εντάξει λίγο δυσλεξία, λίγο το να διαβάσω ένα κείμενο και να μην το καταλάβω, δηλαδή θέλω 3-4 φορές. Εκεί που μου φαινόταν βουνό ήταν στα πρώτα χρόνια του σχολείου, που άρχισαν να δυσκολεύουν τα μαθήματα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:25 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Συγκινεί ο Στέλιος Μάινας: «Ο ήρωας μου δεν ήταν ο πατέρας μου – Ήταν η μάνα μου»

Τετ α τετ με την Αθηναϊδα Νέγκα βρέθηκε ο Στέλιος Μάινας, τη νύχτα της Πέμπτης (23/10), στην ε...
23:40 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο τότε και τώρα το μνημονεύω συνεχώς γιατί ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μου»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσε μια εναλλακτική συνέντευξη στη Μαρία Σολωμού, αυτή την εβδομάδα,...
22:51 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Μάνος Χατζιδάκις: «Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο…» – Η ανάρτηση της Finos Film για τα 100 χρόνια από την γέννησή του

Εκατό χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (23/10) από την ημέρα που γεννήθηκε ο Μάνος Χατζιδάκις, του...
22:34 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Καίτη Γκρέυ: Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της – Ο εγγονός της είναι ο μοναδικός κληρονόμος

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της αείμνηστης ερμηνεύτριας Καίτης Γκρέυ, η οποία έφυγε από την ζωή στι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς