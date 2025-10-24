Κατερίνα Κακοσαίου για την ΔΕΠΥ: «Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι αφηρημένη συχνά…»

Μία συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο για το «Κοσμοράδιο 95,1», παραχώρησε η Κατερίνα Κακοσαίου. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/10) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον πατέρα της, Γιάννη Πλούταρχο, και στο πως αντέδρασε όταν ασχολήθηκε η ίδια και ο αδελφός της με την μουσική. Ακόμα, η καλλιτέχνις μίλησε για το θέμα της ΔΕΠΥ και το πώς την επηρεάζει στην καθημερινότητά της.

Σε ερώτηση για το ποια ήταν η πρώτη συμβουλή που της έδωσε ο Γιάννης Πλούταρχος όταν του είπε πως θέλει να γίνει τραγουδίστρια, καθώς και αν το περίμενε, η Κατερίνα Κακοσαίου απάντησε: «Το περίμενε, μέσα του ήξερε δηλαδή, γιατί από πολύ μικρά τραγουδούσαμε. Μας είπε ότι αν είναι αυτό που πιστεύουμε πως θέλουμε να κάνουμε, τότε είναι μαζί μας και αν έκρινε κι εκείνος ότι άξιζε όλο αυτό και για τα δύο παιδιά, θα ήταν στο πλάι μας μέχρι τέλους!».

Σχετικά με την ΔΕΠΥ, η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε πως: «Είχε βγει ότι έχω 85%. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι αφηρημένη συχνά. Εντάξει λίγο δυσλεξία, λίγο το να διαβάσω ένα κείμενο και να μην το καταλάβω, δηλαδή θέλω 3-4 φορές. Εκεί που μου φαινόταν βουνό ήταν στα πρώτα χρόνια του σχολείου, που άρχισαν να δυσκολεύουν τα μαθήματα».