Συγκλονίζει η Κατερίνα Καινούργιου: «Οι άνθρωποι αυτοί που κάλεσαν το ΕΚΑΒ και βοήθησαν τους γονείς μου, δεν εμφανίστηκαν ποτέ»

Σε μία συγκλονιστική και πολύ συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή της το πρωί της Πέμπτης (23/10). Η παρουσιάστρια μίλησε για ένα τροχαίο που είχαν οι γονείς της πριν από χρόνια και την σημαντική βοήθεια που τους προσέφερε ένα ζευγάρι, την ταυτότητα του οποίου δεν έμαθαν ποτέ. Ακόμα, περιέγραψε την ανθρώπινη, αλλά ίσως σπάνια για τις μέρες μας, κίνηση που έκανε η άγνωστη γυναίκα για την μητέρα της.

«Θα σας πω μια απίστευτη ιστορία, έχω μιλήσει ούτως ή άλλως για το πολύ τραγικό ατύχημα που είχαν οι γονείς μου τριάντα πέντε χρόνια πριν, το οποίο ακόμα δυστυχώς ταλαιπωρεί την οικογένειά μου», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια είπε: «Μου έχει πει η μαμά μου μια συγκλονιστική ιστορία. Οι γονείς μου είχαν ένα αυτοκινητιστικό, είχαν χάσει και οι δύο τις αισθήσεις τους.

Η μαμά μου αυτό που μου έλεγε που θυμάται, είναι ότι τους βρήκε ένα ζευγάρι που περνούσε με το αυτοκίνητο και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ήταν ένα ζευγάρι που ποτέ δεν άφησε τα στοιχεία του!

Μάλιστα, την επόμενη μέρα, γιατί δεν θυμόντουσαν οι άνθρωποι, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους, επειδή η μαμά μου είχε βγει για βραδινή έξοδο και φορούσε ένα μαργαριταρένιο κολιέ, η γυναίκα από το ζευγάρι είχε μαζέψει όλα τα μαργαριτάρια από το κολιέ σε μια χαρτοπετσέτα».

«Όταν ξύπνησε η μητέρα μου η οποία ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον μπαμπά μου, της είπαν ότι η κυρία τα μάζεψε και της πήγαν σε ένα σακουλάκι μέχρι και τα μαργαριτάρια!

Οι άνθρωποι αυτοί που κάλεσαν το ΕΚΑΒ, βοήθησαν τους γονείς μου, δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Δεν ξέρεις, πάντως εκείνη την στιγμή ήταν οι άγγελοι που ήρθαν και ενημέρωσαν. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι. Εγώ όταν ακούω αυτή την ιστορία, που την λέει πάντα η μαμά μου, λέω υπάρχει ανθρωπιά και συγκινούμαι!», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.