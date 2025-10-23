Συγκλονίζει η Κατερίνα Καινούργιου: «Οι άνθρωποι αυτοί που κάλεσαν το ΕΚΑΒ και βοήθησαν τους γονείς μου, δεν εμφανίστηκαν ποτέ»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Σε μία συγκλονιστική και πολύ συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή της το πρωί της Πέμπτης (23/10).  Η παρουσιάστρια μίλησε για ένα τροχαίο που είχαν οι γονείς της πριν από χρόνια και την σημαντική βοήθεια που τους προσέφερε ένα ζευγάρι, την ταυτότητα του οποίου δεν έμαθαν ποτέ. Ακόμα, περιέγραψε την ανθρώπινη, αλλά ίσως σπάνια για τις μέρες μας, κίνηση που έκανε η άγνωστη γυναίκα για την μητέρα της.

«Θα σας πω μια απίστευτη ιστορία, έχω μιλήσει ούτως ή άλλως για το πολύ τραγικό ατύχημα που είχαν οι γονείς μου τριάντα πέντε χρόνια πριν, το οποίο ακόμα δυστυχώς ταλαιπωρεί την οικογένειά μου», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια είπε: «Μου έχει πει η μαμά μου μια συγκλονιστική ιστορία. Οι γονείς μου είχαν ένα αυτοκινητιστικό, είχαν χάσει και οι δύο τις αισθήσεις τους.

Η μαμά μου αυτό που μου έλεγε που θυμάται, είναι ότι τους βρήκε ένα ζευγάρι που περνούσε με το αυτοκίνητο και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ήταν ένα ζευγάρι που ποτέ δεν άφησε τα στοιχεία του!

Μάλιστα, την επόμενη μέρα, γιατί δεν θυμόντουσαν οι άνθρωποι, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους, επειδή η μαμά μου είχε βγει για βραδινή έξοδο και φορούσε ένα μαργαριταρένιο κολιέ, η γυναίκα από το ζευγάρι είχε μαζέψει όλα τα μαργαριτάρια από το κολιέ σε μια χαρτοπετσέτα».

«Όταν ξύπνησε η μητέρα μου η οποία ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον μπαμπά μου, της είπαν ότι η κυρία τα μάζεψε και της πήγαν σε ένα σακουλάκι μέχρι και τα μαργαριτάρια!

Οι άνθρωποι αυτοί που κάλεσαν το ΕΚΑΒ, βοήθησαν τους γονείς μου, δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Δεν ξέρεις, πάντως εκείνη την στιγμή ήταν οι άγγελοι που ήρθαν και ενημέρωσαν. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι. Εγώ όταν ακούω αυτή την ιστορία, που την λέει πάντα η μαμά μου, λέω υπάρχει ανθρωπιά και συγκινούμαι!», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

Πόθεν Έσχες: Την άλλη εβδομάδα λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για το 2025 –

Πιερρακάκης: «Χρειαζόμαστε μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά»

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:51 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Μάνος Χατζιδάκις: «Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο…» – Η ανάρτηση της Finos Film για τα 100 χρόνια από την γέννησή του

Εκατό χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (23/10) από την ημέρα που γεννήθηκε ο Μάνος Χατζιδάκις, του...
22:34 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Καίτη Γκρέυ: Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της – Ο εγγονός της είναι ο μοναδικός κληρονόμος

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της αείμνηστης ερμηνεύτριας Καίτης Γκρέυ, η οποία έφυγε από την ζωή στι...
20:45 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Σόφη Ζαννίνου: «Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί…»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήτ...
19:28 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ζαφείρης Μελάς για Ιουλία Καλλιμάνη: «Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, να έκανε τη χαζούλα και να το τελείωνε εκεί»

Πριν από λίγες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο, στο οποίο είχε καταγραφεί η σεξι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς