Μίλτος Πασχαλίδης για Δημήτρη Μητροπάνο: «Tου έλεγαν η γυναίκα του και οι φίλοι του “πού πας;” και έλεγε “του το ‘χω τάξει, θα πάω”»

Καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ο αγαπημένος ερμηνευτής στη διάρκεια της συνέντευξής του μίλησε και για τον αείμνηστο Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος έφυγε από την ζωή τον Απρίλιο του 2012. Ο τραγουδιστής περιέγραψε και μία πολύ συγκινητική στιγμή που είχε ζήσει με τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης αναφέρθηκε στην συναυλία που έδωσε τον Σεπτέμβριο του 2005 για τα δέκα χρόνια του στην δισκογραφία, στο Θέατρο Βράχων. Σύμφωνα με τον ερμηνευτή, ο Δημήτρης Μητροπάνος ενώ δεν ήταν καλά στην υγεία του συμμετείχε στην μουσική βραδιά, επειδή του το είχε τάξει. Μάλιστα, ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε φύγει από το νοσοκομείο γι’ αυτόν τον σκοπό και παρά την ζέστη φορούσε ένα σακάκι, καθώς από μέσα είχε ορούς.

Στην συναυλία, ο Δημήτρης Μητροπάνος είχε ερμηνεύσει το τραγούδι «Πεθαμένες καλησπέρες», του οποίου τους στίχους και την μουσική είχε γράψει ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Μιλώντας για τον σπουδαίο ερμηνευτή, ο τραγουδιστής είπε στην συνέντευξή του: «Ο Μήτσος ήταν πραγματικά ο ορισμός του κατεβαίνω από τη σκηνή, φεύγω από το μαγαζί και όλα είναι εκεί. Δεν έπαιρνε τίποτα μαζί του. Όλοι μας που το λέμε, κάποια στιγμή ένα κομμάτι κολακείας, ματαιοδοξίας, φιλοδοξίας, ναρκισσισμού, κάτι παίρνεις μαζί σου. Δεν λέω ότι την έχεις ψωνίσει, αλλά κάτι από αυτό υπάρχει για λίγο. Αυτός δεν έπαιρνε τίποτα μαζί του. Είχε τη λατρεία του κόσμου, τον έβλεπαν και τρελαινόντουσαν, και τίποτα. Μετά έβαζε το σορτς και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Απίστευτος πραγματικά!».

Ο Μίλτος Πασχαλίδης στη συνέχεια εξομολογήθηκε ότι: «Όταν γιόρταζα τα δέκα χρόνια μου στο τραγούδι, όπως και στα είκοσι και φέτος στα τριάντα, φωνάζω ανθρώπους που αγαπώ, είτε που τους ξέρω και είναι φίλοι μου, είτε που τους θαυμάζω και θέλω να συνεργαστούμε, να μοιραστούμε την σκηνή.

Τότε όμως στα δέκα χρόνια ήταν πολύ σημαντικό, γιατί δεν ήξερα αν θα έρθει ο κόσμος και έτρεμε η ψυχή μου. Τα μεγάλα ονόματα εκείνης της συναυλίας ήταν ο Μητροπάνος και ο Βασίλης, που περίμενες να φέρουν κόσμο.

Ο Δημήτρης την προηγούμενη ημέρα ακύρωσε μία συναυλία sold out που είχε στον ίδιο χώρο γιατί ήταν στο νοσοκομείο. Και ήρθε ο μπαγάσας… Τραγούδησε με ένα σακάκι, 1η Σεπτεμβρίου, ντάλα ζέστη. Λέω “θα σκάσει ο χριστιανός”. Την άλλη μέρα έμαθα ότι είχε ορούς μέσα από το σακάκι και έφυγε από το νοσοκομείο και του έλεγαν η γυναίκα του και οι φίλοι του “πού πας;” και έλεγε “του το ‘χω τάξει, θα πάω”. Για να κρατήσει τον λόγο του!».