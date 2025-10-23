Ελευθερία Αρβανιτάκη για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήταν μέντοράς μου, ένας άνθρωπος τον οποίο αγάπησα βαθιά»

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, έχει προκαλέσει πανελλήνια θλίψη. Η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου συνάντησε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για τον σπουδαίο τραγουδοποιό.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέφερε ότι ο «Νιόνιος» όλων των Ελλήνων ήταν μέντοράς της. Ακόμα, τόνισε ότι ο αείμνηστος καλλιτέχνης ήταν ένας άνθρωπος «με τεράστια προσωπικότητα».

Μιλώντας για τον Διονύση Σαββόπουλο, η Ελευθερία Αρβανιτάκη εξομολογήθηκε ότι: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν μέντοράς μου. Ήταν ήρωάς μου. Ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο αγάπησα βαθιά και η απώλειά του νομίζω έχει να κάνει πια με την διανόηση στην Ελλάδα!».

Συνεχίζοντας, η αγαπημένη ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Ήταν ταυτόχρονα λαϊκός, ένας άνθρωπος με τεράστια προσωπικότητα. Τον προσκυνούσα πάντα, τον παρακολουθούσα πάντα. Από όλους μας θα λείψει. Από μια ολόκληρη γενιά, θα λείψει».