Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Του έκαναν έξωση – «Έχουν αλλάξει τις κλειδαριές, δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι»

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Αργύρης Παπαργυρόπουλος

Αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση βρίσκεται ο επιχειρηματίας, Αργύρης Παπαργυρόπουλος καθώς του κάνουν έξωση από τη βίλα του στη Γλυφάδα.

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος μίλησε την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα και είπε:

«Το σπίτι το ξέρει όλη η Ελλάδα, μην κρυβόμαστε, εδώ και δυο χρόνια έχει βγει σε πλειστηριασμό. Προχτές είχαμε ένα δικαστήριο για να πάρουμε μια παράταση. Περιμένω ακόμα τον δικηγόρο να μου φέρει το χαρτί από τον εισαγγελέα. Ήρθε ένας δικαστικός επιμελητής εδώ με την αστυνομία. Γίνεται χαμός, έχουν αλλάξει τις κλειδαριές. Δεν με αφήνουν να μπω μέσα στο σπίτι, θέλουν να με πάνε στο Τμήμα, εγώ δεν πάω. Δεν ζητάω τίποτα, ένα μήνα παράταση για να μαζέψω τα πράγματά μου. Να φύγω σαν άνθρωπος. Αυτοί θέλουν να με βγάλουν σήμερα έξω, με τη φόρμα είμαι».

«Εγώ πήρα και τον ιδιοκτήτη, μου είπε ότι δεν μου δίνει παράταση. Δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι. Θέλουν να με πάνε στο Τμήμα. Το έχω πάρει απόφαση ότι το σπίτι χάθηκε, αλλά όχι έτσι. Μπήκαν μέσα, άλλαξαν τις κλειδαριές και με βγάζουν έξω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τι είναι αυτό που κάνουν. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν. Δεν θα βρεθεί ένας εισαγγελέας να μου δώσει παράταση για να μπω μέσα να μαζέψω τα πράγματά μου; Πού να πάω εγώ τώρα; Να φύγω έτσι με τη φόρμα; Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να πει “αφήστε τον άνθρωπο δέκα μέρες”, να μαζέψω τα πράγματα. Τώρα δεν είναι κανένας μέσα στο σπίτι. Σε δέκα ημέρες θα το έχω αδειάσει», συμπλήρωσε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

