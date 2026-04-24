Λατινοπούλου: Είμαι σε σχέση τον τελευταίο καιρό

Enikos Newsroom

Πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου

Στην προσωπική της ζωή, αλλά και στην επιθυμία της να αποκτήσει οικογένεια, αναφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε σχέση το τελευταίο διάστημα, ενώ τόνισε πως η δημιουργία μιας αγαπημένης και δεμένης οικογένειας αποτελεί προσωπικό της όνειρο.

«Έχω προσωπική ζωή. Είμαι με κάποιον άνθρωπο τον τελευταίο καιρό. Θα δούμε πώς θα πάει. Ούτως ή άλλως, σας είπα και το έχω πει πολλές φορές και στον κόσμο, ότι είναι όνειρό μου να κάνω μια αγαπημένη και δεμένη οικογένεια. Και φυσικά θα το κάνω, με τη βοήθεια του Θεού».

«Η οικογένεια είναι ευλογία»

Σε άλλο σημείο της εκπομπής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα ποια είναι η επόμενη μέρα στη ζωή της και αν η πολιτική θα απορροφήσει τα πάντα. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως η πολιτική πορεία και η οικογενειακή ζωή είναι δύο δρόμοι που αλληλοαναιρούνται.

«Κοιτάξτε, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η πολιτική είναι ιερό χρέος προς την πατρίδα, είναι αγάπη προς την πατρίδα. Ωστόσο, η οικογένεια είναι ευλογία. Δεν χρειάζεται, δεν… Γιατί πρέπει μια γυναίκα να διαλέξει; Εννοείται ότι θα συνεχίσω στην πολιτική μέχρι τέλους, για την πατρίδα μου, για αυτά που πιστεύω, για τις αξίες και τα ιδανικά μου.

Ωστόσο, φυσικά και θέλω να κάνω μια αγαπημένη, μια δεμένη οικογένεια, όπως η οικογένεια στην οποία μεγάλωσα. Και αυτό το εύχομαι, με τη βοήθεια του Θεού πάντα. Είναι ευλογία Θεού, πραγματικά είναι ευλογία Θεού να έχεις μια τέτοια οικογένεια.

Και το εύχομαι σε κάθε Έλληνα, σε κάθε Ελληνίδα. Και ειδικά στις νέες γενιές και στη νέα γενιά, τη δική μου γενιά, που ξέρετε πόσα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει και που είναι κάτι το οποίο το θέλουν πολύ, απλά δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά εννοείται ότι θα γίνει».

