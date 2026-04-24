Λατινοπούλου: Καρεκλάκιας που νιαουρίζει ο Πλεύρης

Enikos Newsroom

Πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου

Για τον Θάνο Πλεύρη μίλησε το βράδυ της Πέμπτης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και άσκησε σκληρή κριτική για τη στάση του στο μεταναστευτικό.

Λατινοπούλου: Οι μετανάστες γκετοποιούν τα αστικά κέντρα – Τι είπε για τις κλειστές δομές σε Γυάρο και Μακρόνησο

Η ίδια υποστήριξε ότι ο υπουργός δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και τον κατηγόρησε ότι περιορίζεται σε δημόσιες τοποθετήσεις χωρίς αντίκρισμα στην πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρές εκφράσεις, επιμένοντας ότι η κυβερνητική πολιτική δεν έχει φέρει αποτέλεσμα.

«Πραγματικά, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά νιαουρίζει, βγαίνει απλά, νιαουρίζει, λέει πράγματα τα οποία δεν τα εφαρμόζει. Νιαουρίζει γιατί, στην πράξη, δεν κάνει τίποτα. Αν δεν σας αρέσει αυτή η λέξη, θα σας τον πω καρεκλάκια».

Στη συνέχεια, η Αφροδίτη Λατινοπούλου συνέχισε στο ίδιο ύφος και υποστήριξε ότι ο Θάνος Πλεύρης έχει μεταβάλει τις θέσεις που εξέφραζε τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, απέδωσε αυτή τη μεταβολή στην πολιτική του θέση και στην επιθυμία του να παραμείνει σε αυτή.

«Λοιπόν, ένας καρεκλάκιας είναι, ο οποίος άλλαξε αυτά τα οποία έλεγε πριν από κάποια χρόνια, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και του αρέσει πάρα πολύ η θεσούλα του και η καρεκλίτσα του. Δεν κάνει τίποτα επί της ουσίας και ξαφνικά τώρα έρχεται να μας πει τι; Ότι θα αλλάξει, πότε; Μετά από 7-8 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το λαθρομεταναστευτικό;»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

