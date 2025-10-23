Μεντβέντεφ: Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας με τη Μόσχα – Οι αποφάσεις του συνιστούν πράξη πολέμου

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε σήμερα πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη και να επιβάλει κυρώσεις σε ενεργειακές εταιρίες της Ρωσίας δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον «πάει γυρεύοντας» με τη Μόσχα.

«Οι ΗΠΑ είναι ο εχθρός μας, και ο φλύαρος “ειρηνοποιός” τους έχει αρχίσει τώρα πλήρως να πηγαίνει γυρεύοντας με τη Ρωσία», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη».