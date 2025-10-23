Μεταξουργείο: Επεισόδια με κρότου λάμψης και χημικά έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

εκπαιδευτικοί διαμαρτυρία

Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα (23/10) το πρωί της Πέμπτης, έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου πραγματοποιούνταν συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εκπαιδευτικούς, με αφορμή τις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης κατά των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας που βρίσκονταν στο σημείο.

 

εκπαιδευτικοί διαμαρτυρία εκπαιδευτικοί διαμαρτυρία εκπαιδευτικοί διαμαρτυρία εκπαιδευτικοί διαμαρτυρία εκπαιδευτικοί διαμαρτυρία  εκπαιδευτικοί διαμαρτυρία

Oι εκπαιδευτικοί είχαν προχωρήσει στην κήρυξη στάσης εργασίας για τη σημερινή κινητοποίησή τους στην Α΄ ΔΙΠΕ Αθήνας και καλούσαν Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ, τις ΕΛΜΕ, τους γονεϊκούς φορείς, τους μαζικούς φορείς, τις δημοτικές αρχές, σε κοινό αγώνα και συστράτευση, ζητώντας να μην γίνει καμία σύμπτυξη τμήματος, άμεσα να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών/τριών και να αποσυρθεί η διατύπωση περί «παρακώλυσης» που αποτελεί όνειδος και ανοιχτή παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής και κοινωνικής δράσης».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θάνατος 16χρονης: Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει την Αστυνομία

Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από καρδιακή ανακοπή

Ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Ποια προβλήματα έχουν προκύψει- Αναγνωστόπουλος: “Πρώτη φορά μπαίνει τάξ...

ΤτΕ: Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που «εξαφάνισαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες

Μαγνητισμένα πλάσματα προσφέρουν νέο έλεγχο στον σχεδιασμό νανοϋλικών

Η Microsoft κυκλοφόρησε επείγουσα ενημέρωση ασφαλείας για όλους τους χρήστες των Windows 11 – Τι συνέβη
περισσότερα
11:55 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Δίκη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου ήταν καλυμμένος και ο αδελφός μου πεσμένος δίπλα του»- Συγκλονίζει ο μικρότερος γιος του πρώην υπουργού

Με την κατάθεση του μικρότερου γιου του Σήφη Βαλυράκη συνεχίστηκε η δίκη των δύο ψαράδων που κ...
11:16 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Τέσσερα 24ώρα άνοιξη με 30αρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές – Πού θα χρειαστείτε ομπρέλες την 28η Οκτωβρίου

Ο καιρός «τρελάθηκε». Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας θα καταγραφεί έως και τη Δευτέρα. Για τέ...
10:51 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 22χρονοι με… αδυναμία στα πολυτελή αυτοκίνητα – Διέπραξαν 57 διαρρήξεις στην Καλαμαριά

Αδυναμία σε πολυτελή αυτοκίνητα φαίνεται πως είχαν δύο 22χρονοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατ...
10:41 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κως: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγό του – Απείλησε και τον γαμπρό του

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Πλατάνι της  Κω, όταν ένας 79χρονος άν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς