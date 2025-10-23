Μεταξουργείο: Επεισόδια με κρότου λάμψης και χημικά έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα (23/10) το πρωί της Πέμπτης, έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου πραγματοποιούνταν συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εκπαιδευτικούς, με αφορμή τις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης κατά των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας που βρίσκονταν στο σημείο.

Oι εκπαιδευτικοί είχαν προχωρήσει στην κήρυξη στάσης εργασίας για τη σημερινή κινητοποίησή τους στην Α΄ ΔΙΠΕ Αθήνας και καλούσαν Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ, τις ΕΛΜΕ, τους γονεϊκούς φορείς, τους μαζικούς φορείς, τις δημοτικές αρχές, σε κοινό αγώνα και συστράτευση, ζητώντας να μην γίνει καμία σύμπτυξη τμήματος, άμεσα να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών/τριών και να αποσυρθεί η διατύπωση περί «παρακώλυσης» που αποτελεί όνειδος και ανοιχτή παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής και κοινωνικής δράσης».