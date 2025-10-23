Τηλεθέαση (22/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (22/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI- Σήμερα 19,6%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18%
- ALPHA – Happy Day 13,9%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 11,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,5%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 20,1%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,7%
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,2%
- OPEN – 10 παντού 9,7%
- MEGA – Buongiorno 9%
- STAR – Breakfast@Star 7,3%
Μεσημεριανή ζώνη
- ANT1 – Αποκαλύψεις 17,5%
- SKAI – Live You 16,5%
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 13,1%
- SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 9,4%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9,2%
- MEGA – Πενήντα Πενήντα (Ε) 8,6%
- STAR – First Dates 4,9%
- Ώρα για ψυχαγωγία 3,3%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 18,8%
- ALPHA – Deal 17,9%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 17,1%
- MEGA – The Chase 15,1%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,3%
- STAR – Cash or trash 12%
- ANT1 – 5X5 10,4%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,8%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 5,3%
- SKAI- Ελληνική ταινία – Ο πιο καλός ο μαθητής 4,9%
- SKAI- Το ‘χουμε! 4,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 21,6%
- ALPHA – Happy Day 13,5%
- SKAI- Σήμερα 12,8%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 8,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,7%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 17,3 %
- ALPHA – Super Κατερίνα 15%
- MEGA – Buongiorno 8,8%
- ANT1 – Το Πρωινό 8,7%
- STAR – Breakfast@Star 8,2%
- OPEN – 10 παντού 7%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,4%
- SKAI – Live You 13,2%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 12,9%
- MEGA – Πενήντα Πενήντα Ε 12,6%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,3%
- STAR – First Dates 4,9%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,8%
- OPEN – Ώρα για ψυχαγωγία 3,7
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 15,6%
- MEGA – The Chase 14,9%
- ALPHA – Deal 12,6 %
- STAR – Ο τροχός της τύχης 11,9%
- ANT1 – 5X5 11,6 %
- STAR – Cash or trash 11%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 10,8%
- SKAI – Ελληνική ταινία – Ο πιο καλός ο μαθητής 8%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 7,9 %
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 5,1 %
- SKAI – Το ‘χουμε! 3,5%