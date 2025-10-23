Τηλεθέαση (22/10): Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη

Ανατροπή στην τηλεθέαση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης.

Οι Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν ποσοστό 17,3% στο δυναμικό κοινό (18-54) την Τετάρτη 22/10, αφήνοντας πίσω την Super Κατερίνα με 15%, για πρώτη φορά φέτος.

Στο γενικό σύνολο, η ίδια εκπομπή έφτασε το 20%, με Το Πρωινό και την Super Κατερίνα να συγκεντρώνουν 12,5% και 12,2% αντίστοιχα

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρόγραμμα Ποσοστό %
Οι Αταίριαστοι 20
Το Πρωινό 12,5
Super Κατερίνα 12,2
10 Παντού 9,6
Buongiorno 9
Breakfast@Star 7,3
Πρωίαν σε είδον 3,7

 

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρόγραμμα Ποσοστό %
Οι Αταίριαστοι 17,3
Super Κατερίνα 15
Buongiorno 9
Το Πρωινό 8,6
Breakfast@Star 8,3
10 Παντού 6,9
Πρωίαν σε είδον 3,5

 

11:26 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

