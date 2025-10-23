Τηλεθέαση (22/10): Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Ανατροπή στην τηλεθέαση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης.

Οι Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν ποσοστό 17,3% στο δυναμικό κοινό (18-54) την Τετάρτη 22/10, αφήνοντας πίσω την Super Κατερίνα με 15%, για πρώτη φορά φέτος.

Στο γενικό σύνολο, η ίδια εκπομπή έφτασε το 20%, με Το Πρωινό και την Super Κατερίνα να συγκεντρώνουν 12,5% και 12,2% αντίστοιχα

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρόγραμμα Ποσοστό % Οι Αταίριαστοι 20 Το Πρωινό 12,5 Super Κατερίνα 12,2 10 Παντού 9,6 Buongiorno 9 Breakfast@Star 7,3 Πρωίαν σε είδον 3,7

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό