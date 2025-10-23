Τηλεθέαση (22/10): Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Ανατροπή στην τηλεθέαση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης.
Οι Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν ποσοστό 17,3% στο δυναμικό κοινό (18-54) την Τετάρτη 22/10, αφήνοντας πίσω την Super Κατερίνα με 15%, για πρώτη φορά φέτος.
Στο γενικό σύνολο, η ίδια εκπομπή έφτασε το 20%, με Το Πρωινό και την Super Κατερίνα να συγκεντρώνουν 12,5% και 12,2% αντίστοιχα
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό %
|Οι Αταίριαστοι
|20
|Το Πρωινό
|12,5
|Super Κατερίνα
|12,2
|10 Παντού
|9,6
|Buongiorno
|9
|Breakfast@Star
|7,3
|Πρωίαν σε είδον
|3,7
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό %
|Οι Αταίριαστοι
|17,3
|Super Κατερίνα
|15
|Buongiorno
|9
|Το Πρωινό
|8,6
|Breakfast@Star
|8,3
|10 Παντού
|6,9
|Πρωίαν σε είδον
|3,5