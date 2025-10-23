Μαρία Τζομπανάκη για Στάθη Μαντζώρο: «Θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι να συνέλθει – Τα 2 ανήλικα παιδιά του θα χρειαστούν στήριξη»

Στον ηθοποιό, Στάθη Μαντζώρο και την πορεία της υγείας του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Μαρία Τζομπανάκη σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από μερικούς μήνες.

Η Μαρία Τζομπανάκη είπε χαρακτηριστικά: «Το ξέρω πολύ καιρό… Είχαμε πει να μην το λέμε, μέχρι να συνέλθει. Δυστυχώς θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι να συνέλθει αυτός ο καταπληκτικός συνάδελφος που έχει δύο ανήλικα παιδιά. Θα χρειαστούν οικονομική στήριξη. Ο Στάθης Μαντζώρος θα χρειαστεί τη στήριξη όλων μας και κυρίως αυτών που έχουν οικονομική δύναμη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαρία Τζομπανάκη αναφέρθηκε στον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη. «Εμπιστεύτηκα από πολύ νωρίς τον Ορφέα, έχει μια υπέροχη γυναίκα, την αισθάνομαι σαν παιδί μου, είναι οι τρεις τους σαν παιδιά μου. Από την αρχή τον εμπιστευόμουν. Από τα 8 του τού έδωσα το χαρτζιλίκι του και το διαχειρίστηκε σωστά. Έμαθε από νωρίς να στηρίζεται στη λογική και στα σχέδιά του. Ήταν και τρελούλης βέβαια. Για έμενα ήταν και είναι πάντα τέλειος» σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Η μάνα μου ήταν καλή πεθερά. Ήταν πολύ διακριτική και έδωσε καλό παράδειγμα. Από αυτήν κρατάω ότι ήταν γλυκιά και σκληρή μαζί. Έφυγε νωρίς, δεν την γνώρισαν τα εγγόνια της. Καμάρωνε πολύ για τον Ορφέα ο πατέρας μου», υποστήριξε η ηθοποιός.