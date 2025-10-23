ΕΕ: Συμφώνησε σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Στο στόχαστρο εισαγωγές φυσικού αερίου και ο «σκιώδης στόλος» πετρελαιοφόρων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τις πιέσεις της στη Ρωσία, συμφωνώντας σε νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει στον παράνομο ρωσικό «σκιώδη στόλο» πετρελαιοφόρων και απαγορεύει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη χώρα, μεταδίδει το Associated Press.

Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας, εντείνοντας την πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν για διαπραγματεύσεις και τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη και την Ουκρανία», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ συγκεντρώνονταν για τη σύνοδο στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, οι νέες κυρώσεις «θα εισάγουν νέα και ολοκληρωμένα μέτρα σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τον “σκιώδη στόλο” και τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας».

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ΕΕ θα επιβάλει επίσης αυστηρότερη απαγόρευση συναλλαγών σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και θα επιβάλει κυρώσεις σε 117 επιπλέον πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τα οποία έχουν επιτρέψει στη Ρωσία να παρακάμψει τα προηγούμενα μέτρα.

Το πακέτο μέτρων -το 19ο της Ένωσης- παρέμεινε σε εκκρεμότητα για εβδομάδες, καθώς η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έθεσαν εμπόδια.

Τα μέτρα εγκρίθηκαν μια μέρα μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για την επιβολή κυρώσεων στις κρατικές εταιρείες Rosneft και Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας.

 

