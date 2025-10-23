Ουκρανικό: Ο Τραμπ «χτυπά» τη ρωσική ενέργεια και ακυρώνει τη συνάντηση με τον Πούτιν – «Νίκη» για την Ευρώπη και τον Ζελένσκι

Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως μια «νίκη» για τους Ευρωπαίους, που επιδίωκαν εδώ και μήνες πιο σκληρή στάση από την Ουάσιγκτον απέναντι στο Κρεμλίνο. Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε ένα από τα πιο αιχμηρά πλήγματα στη ρωσική οικονομία, στοχεύοντας την καρδιά των ενεργειακών της εσόδων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, καθώς η διοίκηση Τραμπ αύξησε την πίεση προς το Κρεμλίνο για να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Οι κυρώσεις είναι οι πρώτες κατά της Ρωσίας από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο και στοχεύουν στην αποκοπή των κρίσιμων εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη νέα στροφή της κυβέρνησης Τραμπ – από τις προσπάθειες να πιέσει το Κίεβο να συμβιβαστεί για ειρήνη, προς την αυξανόμενη απογοήτευση από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ακύρωση της συνάντησης

Οι νέες κυρώσεις ανακοινώθηκαν μία ημέρα μετά τη διάλυση των σχεδίων για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Βουδαπέστη.

Ο Τραμπ, μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε ότι ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν, σε μια ακόμη ένδειξη ρήξης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

«Ακυρώσαμε τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», είπε. «Δεν μου φάνηκε σωστό. Δεν ένιωθα ότι θα φτάναμε στο σημείο που έπρεπε να φτάσουμε, οπότε την ακύρωσα. Αλλά θα την κάνουμε στο μέλλον».

Trump: “We canceled the meeting with President Putin. It just, it didn’t feel right to me…but we’ll do it in the future.” pic.twitter.com/U7AarLll7F — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 22, 2025

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να θέλει συνομιλίες με τη Ρωσία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να επιθυμεί να γίνουν συνομιλίες με αυτή της Ρωσίας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, παρά την ακύρωση της σχεδιαζόμενης συνάντησης του Τραμπ με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη και την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους.

«Επιθυμούμε πάντα να συναντηθούμε με τους Ρώσους», είπε ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε δημοσιογράφους.

«Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη» στην Ουκρανία, πρόσθεσε.

Κυρώσεις στη Ρωσία

«Τώρα είναι η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοινώνοντας τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Δεδομένης της άρνησης του προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Το υπουργείο είναι έτοιμο να λάβει περαιτέρω μέτρα, αν χρειαστεί, για να στηρίξει την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να τερματίσει έναν ακόμη πόλεμο. Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να συμμετάσχουν και να συμμορφωθούν με αυτές τις κυρώσεις».

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά τις δηλώσεις του Μπέσεντ, με το αργό να σημειώνει άνοδο άνω των 2 δολαρίων το βαρέλι.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε επιβάλει κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Rosneft, τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία, αλλά όχι στη Lukoil, η οποία είναι ιδιωτική, κυρίως λόγω των εξαιρέσεων για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Για μήνες, ο Τραμπ αντιστεκόταν στις πιέσεις των Αμερικανών βουλευτών να επιβάλει ενεργειακές κυρώσεις, ελπίζοντας ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε να σταματήσει τις μάχες. Όμως, χωρίς να διαφαίνεται τέλος, δήλωσε πως ένιωσε ότι «ήρθε η ώρα».

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν επίσης το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι κυρώσεις της Τετάρτης ήταν η πιο άμεση προσπάθεια μέχρι σήμερα να περικοπούν τα έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου στο εξωτερικό. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμούς 25% στα προϊόντα από την Ινδία, ως «αντίποινα» για την αγορά ρωσικού πετρελαίου σε μειωμένες τιμές.

Όπλα στην Ουκρανία

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να παράσχει στην Ουκρανία πυραύλους μακράς εμβέλειας Tomahawk, όπως έχει ζητήσει το Κίεβο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε, είπε πως «θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες για να μάθουν οι Ουκρανοί να τους χρησιμοποιούν».

Ενόψει της συνάντησής του την επόμενη εβδομάδα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τον Σι «να χρησιμοποιεί την επιρροή του στον Πούτιν για να σταματήσει τις μάχες». Ο Σι και ο Πούτιν έχουν δημιουργήσει μια στρατηγική συμμαχία ανάμεσα στις δύο χώρες τους.

Σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν έχει υπενθυμίσει τη ρωσική πυρηνική ισχύ ως προειδοποίηση προς το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του, ενώ το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί αυτόν τον μήνα ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής.

Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε επιστολή πρόθεσης για την εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου σε έναν πόλεμο που διαρκεί ήδη τρία χρόνια και οκτώ μήνες από τη ρωσική εισβολή και δεν δείχνει σημάδια τερματισμού.

Ρεπορτάζ της Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τους περιορισμούς στη χρήση από την Ουκρανία των βρετανικών πυραύλων Storm Shadow, επιτρέποντάς της να τους χρησιμοποιεί για επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, παρά τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για πιθανή κλιμάκωση της έντασης με το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, ο Τραμπ διέψευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δημοσίευμα. «Το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την έγκριση των ΗΠΑ ώστε η Ουκρανία να χρησιμοποιεί πυραύλους μακράς εμβέλειας βαθιά μέσα στη Ρωσία είναι fake news!», έγραψε. «Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους, από όπου κι αν προέρχονται ή με το τι κάνει η Ουκρανία με αυτούς».

Νίκη

Η ανακοίνωση των κυρώσεων θεωρείται νίκη για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, που παρακολουθούσαν με ανησυχία τον Τραμπ να φαίνεται επηρεασμένος από τα επιχειρήματα του Πούτιν, ότι ο μόνος τρόπος για την ειρήνη είναι η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να περιορίσει τις στρατιωτικές και οικονομικές της σχέσεις με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με τον Μπέσεντ λίγο πριν την ανακοίνωση και εξήρε τις νέες κυρώσεις. «Με την επικείμενη υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων της Ε.Ε., αυτό αποτελεί σαφές μήνυμα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ότι θα συνεχίσουμε τη συλλογική πίεση στον επιτιθέμενο», έγραψε.

Appreciated this evening’s call with @SecScottBessent and the Treasury decision to sanction major Russian oil companies in the face of Russia’s lack of commitment to the peace process. With the imminent adoption of the EU’s 19th package, this is a clear signal from both sides… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2025



Η ΕΕ αναμένεται να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου, να θέσει σε μαύρη λίστα πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων, να απαγορεύσει οικονομικές συναλλαγές με τις Rosneft και Gazprom Neft, καθώς και να στοχοποιήσει ρωσικές τράπεζες και οντότητες που βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις υπάρχουσες κυρώσεις. Οι νέες κυρώσεις αναμένεται επίσης να περιορίσουν τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών στη ζώνη Σένγκεν.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ