28η Οκτωβρίου: Σειρά οπλικών συστημάτων που έχουν αποκτηθεί ή πρόκειται να αποκτηθούν από το Ισραήλ θα παρουσιαστούν στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Σειρά καινοτόμων αμυντικών συστημάτων ισραηλινής προέλευσης που απέκτησαν ή βρίσκονται στο στάδιο της απόκτησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, πρόκειται να εκτεθούν για πρώτη φορά στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Το enikos.gr παρουσιάζει ποια είναι τα συστήματα αυτά και πότε έκλεισαν οι συμφωνίες με το Ισραήλ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σειρά οπλικών συστημάτων που έχουν αποκτηθεί ή πρόκειται να αποκτηθούν από το Ισραήλ κι εντάσσονται σταδιακά στη φαρέτρα των Ενόπλων Δυνάμεων, πρόκειται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, της 28ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται για συστήματα τα οποία προσωπικά είχε πιέσει και εισηγηθεί προς την πολιτική ηγεσία για την απόκτησή τους ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος φλώρος, κάτι που είχε αγκαλιάσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά και προώθησε την έγκρισή τους.

Τα πυραυλικά συστήματα SPIKE NLOS – τους πυραύλους ακριβείας που θα ενταχθούν στους λόχους αντιαρματικών των μηχανοκίνητων ταγμάτων πεζικού αλλά και ελικόπτερα Apache της Αεροπορίας Στρατού.

Μαζί με αυτά θα εμφανιστούν και τα drones κάθετης προσγείωσης V-BAT, που ήδη επιχειρούν στο Αιγαίο αλλά και τα kamikaze drones που κατασκευάζει ο ίδιος ο Στρατός Ξηράς στο 306 Εργοστάσιο, στο Μενίδι.

Ωστόσο, έχει αναπτυχθεί και μία έντονη φημολογία ότι ενδεχομένως παρουσιαστούν οπλικά συστήματα, τα οποία ναι μεν έχουν λάβει τη σχετική έγκριση από το ΚΥΣΕΑ, δεν έχουν όμως εγκριθεί οι σχετικές συμβάσεις από τη Βουλή, κάτι που θα μας έδινε και εικόνα για το ύψος της δαπάνης αλλά και τα τεμάχια που αποκτώνται.

Η τελευταία διακρατική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ήταν στις 10 Απριλίου 2023, από τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Επρόκειτο για τους SPIKE NLOS, που ο τότε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος προώθησε την απόκτησή τους με άμεση εισήγηση στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ως εξής:

Για Στρατό Ξηράς (ΠΖ) – Μάιος 2021 : ενεργοποίηση προγράμματος, εκτιμώμενο κόστος 269.885.000 ευρώ

Για επιθετικά ελικόπτερα APACHE 9 συστήματα – Σεπτέμβριος 2021 : ενεργοποίηση προγράμματος, εκτιμώμενο κόστος 45.000.000 ευρώ

Για Πολεμικό Ναυτικό 4 συστήματα για Κανονιοφόρους και 4 συστήματα για τα ταχύπλοα MARK V – Σεπτέμβριος 2021 : ενεργοποίηση προγράμματος, εκτιμώμενο κόστος 54.985.200 ευρώ

Ακολούθησε

6 Οκτωβρίου 2021(χρόνος ρεκόρ) : Βουλή (Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων)

29 Μαρτίου 2023 : Έγκριση ΚΥΣΕΑ

10 Απριλίου 2023 : ΥΠΟΓΡΑΦΗ διακρατικών Συμφωνιών μεταξύ Ελλάδος – Ισραήλ (ΥΕΘΑ Παναγιωτόπουλος)

Δεν έγινε, όμως, το ίδιο και με τα άλλα οπλικά συστήματα, που ήταν ήδη δρομολογημένα.

Για τους Rapage υπήρξε τον Μάρτιο του 2021 έγκριση από ΣΑΓΕ, εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η ενεργοποίηση του προγράμματος με εκτιμώμενο κόστος 50 εκατ. ευρώ. Υπήρξε άμεση εισήγηση στον Νίκο Παναγιωτόπουλο τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Τον Οκτώβριο του 2021 πέρα από την Βουλή (Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων). Τον Σεπτέμβριος του 2023 έλαβε την έγκριση του ΚΥΣΕΑ. Έκτοτε κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει αφού απαιτείται υπογραφή από τον υπουργό για να περάσει προς ψηφοφορία η σύμβαση στη Βουλή. Ο φάκελος αγνοείται.

Παρόμοια είναι η ιστορία και με τους πυραύλους SPICE 1000 & 2000. Τον Απρίλιο του 2021 υπήρξε άμεση έγκριση από το ΣΑΓΕ, κατόπιν εισήγησης του Κ. Φλώρου για ενεργοποίηση προγράμματος, με εκτιμώμενο κόστος 130 εκατ. ευρώ. Τον Μάιο του 2021 πήγε για άμεση εισήγηση στον υπουργό Ν. Παναγιωτόπουλο. Τον Οκτώβριο του 2021 έλαβε το «πράσινο φως» από την Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής και τον Σεπτέμβριο του 2023 έλαβε την έγκριση του ΚΥΣΕΑ. Και πάλι, ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται ο φάκελος, αφού δεν έχει πάει για υπογραφή στον υπουργό Εθνικής Άμυνας και να πάρει τον δρόμο προς έγκριση στη Βουλή, εδώ και 2 χρόνια.

Πρόκειται για επείγοντα προγράμματα, που έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο και που η προμήθειά τους θεωρήθηκε επιβεβλημένη έναντι της διογκούμενης τουρκικής απειλής.

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος υπήρξε κομβικός παράγοντας, που συνέδεσε την επιχειρησιακή απαίτηση με τη στρατηγική διπλωματία. Η απαρχή του προγράμματος τοποθετείται στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο Ισραήλ τον Ιούλιο 2020, όταν έθεσε το πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας και συζήτησε για πρώτη φορά την αποδέσμευση των συστημάτων SPIKE NLOS προς την Ελλάδα. Οι επαφές του με τον ομόλογο του, τον Αρχηγό των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Aviv Kochavi και τη SIBAT αποτέλεσαν θεμέλιο για την αμοιβαία εμπιστοσύνη που ακολούθησε και έθεσε την Ελληνο-ισραηλινή συνεργασία στον αμυντικό τομέα σε πραγματικά στέρεες βάσεις, που εξακολουθούν να αποδίδουν μέχρι και σήμερα καρπούς. Η ίδια στενή συνεργασία συνεχίσθηκε και με τον επόμενο Αρχηγό των IDF τον Herzi Halevi, ο οποίος διεξήγε το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς και ολοκλήρωσε τη θητεία του πριν λίγο καιρό.

Χαρακτηριστική ήταν η συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Φλώρου Κωνσταντίνου στην Αθήνα με τον τότε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Amir ESHEL τον Νοέμβριο του 2022, όπου συζητήθηκαν εντατικά όλα τα ισραηλινά προγράμματα ενδιαφέροντος Ελλάδος, τα οποία απασχολούν και τώρα την δημοσιότητα.