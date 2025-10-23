Αναστάτωση σε δρομολόγιο λεωφορείου από σπάσιμο σε τζάμι – «Ήταν τρομακτικό» λέει στο enikos.gr επιβάτης – Βίντεο αναγνώστη

Αναστάτωση επικράτησε σε δρομολόγιο αστικού λεωφορείου το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) όταν το τζάμι παραθύρου κατέρρευσε ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει.

Επιβάτης που ήταν εκείνη την ώρα στο λεωφορείο και έζησε το περιστατικό μιλάει στο enikos.gr, περιγράφοντας τι συνέβη.

Έγινε σαν “μωσαϊκό”

«Εν κινήσει πέφτει σε μια λακούβα και αντιλαμβάνομαι γιατί κάθομαι σε αντίθετη φορά ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακούγεται ταυτόχρονα ένας θόρυβος κι αρχίζω και βλέπω το τζάμι να αρχίζει να γίνεται σαν “μωσαϊκό”. Το αντιλαμβάνεται κι η κοπέλα που καθόταν στην διπλανή θέση και αμέσως πετάγεται και τότε αρχίζει να πέφτει το τζάμι.

Όπως λέει όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα χωρίς κανείς να προλάβει να αντιδράσει, ενώ οι περισσότεροι επιβάτες νόμιζαν ότι κάποιος πέταξε μια πέτρα.

«Δεν το καταλάβανε. Εγώ όμως επειδή κοιτούσα από εκείνη την πλευρά αντιλήφθηκα ότι με το που έπεσε το λεωφορείο στην λακκούβα, οπότε και υπήρξε μεγάλο τράνταγμα, αρχικά ράγισε και στη συνέχεια έγινε κομμάτια. Η κοπέλα πρόλαβε να αντιδράσει, είχε γρήγορα αντανακλαστικά και πετάχτηκε κατευθείαν. Καθόταν στην εξωτερική πλευρά προς το διάδρομο οπότε και πρόλαβε να μετακινηθεί», λέει αρχικά και προσθέτει:

«Τρόμαξα τόσο πολύ βλέποντας αυτά τα γυαλιά και αμέσως την ρώτησα αν είναι καλά και στη συνέχεια της είπα μπράβο που πρόλαβε και είχε τόσο γρήγορα αντανακλαστικά. Αν καθόταν κάποιος άλλος πιο ηλικιωμένος ίσως είχε προκύψει μεγαλύτερη ζημιά. Ειδικά αν καθόταν ένας άνθρωπος από τη μέσα πλευρά τα τζάμια θα τον έλουζαν από πάνω έως κάτω» .

«Ήταν τρομακτικό, όλοι κουνηθήκαμε άσχημα… Φοβηθήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Άμεση η αντίδραση του οδηγού

Όπως λέει, έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα κατάλαβε ο οδηγός τι είχε συμβεί και ρώτησε τους επιβάτες τι έγινε οπότε κι εκείνοι τον ενημέρωσαν για το συμβάν. Προχώρησε λίγα μέτρα και ζήτησε από τους επιβάτες να κατέβουν από το λεωφορείο, αν και, όπως λέει η αναγνώστρια, του ζήτησαν να μετακινηθούν όλοι στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου για να συνεχίσουν την πορεία τους, όμως εκείνος με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών αρνήθηκε.

Στη συνέχεια κι αφού πέρασαν 20 λεπτά επιβιβάστηκαν στο επόμενο λεωφορείο της γραμμής.

Δείτε το βίντεο

