ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ – «Είναι fake news»

Στη διάψευση του δημοσιεύματος της Wall Street Journal ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν την χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία κατά της Ρωσίας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο 47 εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει:

«Το άρθρο της Wall Street Journal σχετικά με την έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ουκρανίας για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στη Ρωσία είναι ψευδείς ειδήσεις! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους, από όπου κι αν προέρχονταν, ή με το τι κάνει η Ουκρανία με αυτούς!»

Σημειώνεται ότι επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, η εφημερίδα WSJ είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τον περιορισμό στη χρήση πυραύλων μεγάλου βελενεκούς που προμηθεύεται το Κίεβο από τους συμμάχους του στη Δύση.

