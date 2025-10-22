Πύργος: Μετέφερε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του ένα… νεκρό πρόβατο

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή της πρώην λίμνης Μουριάς, στον Πύργο, με την κατηγορία της απόπειρας υποβάθμισης περιβάλλοντος, αλλοδαπός που μετέφερε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του νεκρό πρόβατο,

Σε έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Πύργου, εντόπισαν τον αλλοδαπό να κινείται με το αυτοκίνητο του και κάνοντας έλεγχο στο πορτ μπαγκάζ, είδαν το νεκρό πρόβατο.

Σύμφωνα με το ilialive, ο αλλοδαπός είχε βάλει εκεί το νεκρό ζώο, προκειμένου να πάει να το πετάξει σε χώρο στην πρώην λίμνη Μουριάς, που εδώ και χρόνια πολλοί έχουν μετατρέψει σε δεξαμενή με απόβλητα.