Πύργος: Μετέφερε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του ένα… νεκρό πρόβατο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΡΟΒΑΤΟ
πηγή: freepik

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή της πρώην λίμνης Μουριάς, στον Πύργο, με την κατηγορία της απόπειρας υποβάθμισης περιβάλλοντος, αλλοδαπός που μετέφερε στο πορτ μπαγκάζ  του αυτοκινήτου του νεκρό πρόβατο,

Κτηνωδία στην Ηλεία: Σκύλος βασανίστηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά

Σε έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Πύργου, εντόπισαν τον αλλοδαπό να κινείται με το αυτοκίνητο του και κάνοντας έλεγχο στο πορτ μπαγκάζ, είδαν το νεκρό πρόβατο.

Σύμφωνα με το ilialive, ο αλλοδαπός είχε βάλει εκεί το νεκρό ζώο, προκειμένου να πάει να το πετάξει σε χώρο στην πρώην λίμνη Μουριάς, που εδώ και χρόνια πολλοί έχουν μετατρέψει σε δεξαμενή με απόβλητα.

23:50 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

