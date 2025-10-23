Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ένας 67χρονος νεκρός έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης 22/10, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, με θύμα έναν 67χρονο οδηγό αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, φορτηγό που οδηγούσε 18χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 67χρονος με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του τελευταίου οδηγού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (22-10-2025) στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε 18χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του τελευταίου οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου απογευματινές ώρες κατάληξε.

Συνελήφθη ο οδηγός του Φορτηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής».

 

 

 

