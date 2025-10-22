Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων – Ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα theopinion.gr, περίπου γύρω στις 14:30, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, στο ύψος του Μονολόφου.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας γύρω 70 ετών και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος, στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Επίσης, τραυματίστηκαν και δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία.