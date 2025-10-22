Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων – Ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα theopinion.gr, περίπου γύρω στις 14:30, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, στο ύψος του Μονολόφου.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας γύρω 70 ετών και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος, στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Επίσης, τραυματίστηκαν και δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Συναγερμός για τις συνήθειες των 16χρονων: Αλκοόλ, κάπνισμα και τζόγος

Ε.Ε.: Ποιες αλλαγές έρχονται στις άδειες οδήγησης

Αγορά ακινήτων: Οι προκλήσεις και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που μπλοκάρουν την πορεία τους προς την επιτυχία – «Βάζετε οι ίδιοι εμπόδια στην εξέλιξη σας»
περισσότερα
18:21 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου διασκέδαζε – Οι δραματικές προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν

Τραγωδία με μία 16χρονη νεκρή εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) στο κέντρο της Αθ...
17:10 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Την Παρασκευή απολογείται ο 18χρονος για την δολοφονία της μητέρας του – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σαρανταοκτάωρη προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή έλαβε, μέσω των δικηγόρων του, ο 18χρ...
16:47 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Τραγωδία με νεκρό 58χρονο που καταπλακώθηκε απο δέντρο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας, στη Λάρι...
16:23 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Οι τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο – Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου βρέθηκε στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου μέχρι και τις τελευταίες...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς