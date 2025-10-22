Δίκη για υποκλοπές: Κατέθεσε η Όλγα Γεροβασίλη – «Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ»

Άννα Κανδύλη

πολιτική

Όλγα Γεροβασίλη

Με την κατάθεση της πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Όλγας Γεροβασίλη, συνεχίστηκε η δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Η κ. Γεροβασίλη έκανε λόγο για άμεση παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας σημειώνοντας πως οι παρακολουθήσεις μέσω της ΕΥΠ και του Predator συνδέονται μεταξύ τους.

της Άννας Κανδύλη

«Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ. Αυτά φάνηκαν από τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση. Τώρα ποιος ο λόγος συνεργασίας των συστημάτων; Διασφάλιση της πληροφορίας που μπορεί να πάρει κάποιος από το κάθε σύστημα. Ούτε ξέρω ποιος έκανε τη χρήση των πληροφοριών, αλλά αν όντως χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας».

Η κ. Γεροβασίλη ανέφερε ότι ενημερώθηκε για ενδεχόμενη παρακολούθηση από δημοσιεύματα, χωρίς όμως να ελεγχθεί ποτέ το κινητό της. Σημείωσε ότι είχε καταθέσει έγκληση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά αγνώστων, χωρίς να ζητηθεί η παράδοση της συσκευής της.

Αναφερόμενη στην περίοδο της θητείας της στο υπουργείο (2017-2019), δήλωσε ότι δεν παρατήρησε ανάλογα περιστατικά και χαρακτήρισε τη σχέση της με την ΕΥΠ «σχέση συνεργασίας», περιοριζόμενη σε ενημέρωση για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη αγορά νέου λογισμικού από την ΕΥΠ, η μάρτυρας υπογράμμισε ότι ο υπουργός έχει γνώση ακόμη κι αν η διαδικασία έχει στοιχεία απορρήτου.

Σχετικά με τον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη της εταιρείας Krikel, η κ. Γεροβασίλη ανέφερε ότι η εταιρεία συνδέεται με την ελληνική αστυνομία από το 2014, όταν και υπεγράφη απόρρητη σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία συστημάτων λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν καταβλήθηκαν πληρωμές, καθώς τα συστήματα δεν λειτουργούσαν. Προσπάθησε να επαναδιαπραγματευθεί τη σύμβαση, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με την εταιρεία, και ζήτησε την ανεύρεση άλλου συστήματος πριν αποχωρήσει από τη θέση της.

16:05 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

13:58 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

13:26 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

13:15 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

