Φρίκη στη Γαλλία: Γυναίκα έζησε για 3 μήνες με το πτώμα του συγκάτοικού της – Το κεφάλι του είχε αποκοπεί λόγω αποσύνθεσης

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση μιας γυναίκας στη Γαλλία, η οποία φέρεται να έζησε για περισσότερο από τρεις μήνες με το πτώμα του συγκάτοικού της, ενός άστεγου άνδρα, μέσα στο διαμέρισμά της, προτού το κεφάλι του αποκοπεί λόγω προχωρημένης αποσύνθεσης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 9 Οκτωβρίου μέσα από τη δίκη της 29χρονης, γνωστή με το όνομα Lilou G., η οποία κατηγορήθηκε για «βεβήλωση πτώματος» και δικάστηκε ερήμην από το Ποινικό Δικαστήριο του Καρπαντρά, στον νομό Βωκλύζ, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα φέρεται να ανακάλυψε νεκρό τον συγκάτοικό της, Pascal B., έναν άνδρα περίπου 60 ετών, πρώην άστεγο, πάνω σε έναν καναπέ-κρεβάτι την άνοιξη του 2020.

Αντί να ενημερώσει τις αρχές, φέρεται να επέλεξε να κρατήσει το σώμα του σε όρθια στάση μέσα στο διαμέρισμα και αργότερα να το «κρύψει» με τρόπο που η γαλλική εφημερίδα Nice-Matin περιέγραψε «σαν σε τάφο».

Η Lilou, η οποία πάσχει από σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή και είχε λάβει νοσηλεία για τις ψυχιατρικές της παθήσεις, παρέμεινε απομονωμένη για εβδομάδες.

Τον Ιούλιο του 2020, οι κάτοικοι της περιοχής της Rue de la Juiverie στο Καρπαντρά ειδοποίησαν τον κηδεμόνα της για τη δυσοσμία που αναδυόταν από το διαμέρισμά της. Ο κηδεμόνας κάλεσε συνεργείο καθαρισμού, το οποίο χρειάστηκε να επιστρέψει δύο φορές στο σημείο, σύμφωνα με την La Provence.

Κατά τη δεύτερη επίσκεψη, οι καθαριστές εντόπισαν τα λείψανα του Pascal, τα οποία είχαν τοποθετηθεί μέσα σε καναπέ-κρεβάτι.

Το κεφάλι του άνδρα είχε αποκοπεί εξαιτίας της έντονης αποσύνθεσης. Όπως αναφέρει η Le Dauphiné libéré, τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά, ενώ ένας μάρτυρας υποστήριξε πως είχε δει τη Lilou να πετάει αρκετές σακούλες σκουπιδιών, που φέρονται να περιείχαν το κεφάλι και τα όργανα του άνδρα.

Η ίδια, σε δήλωσή της που δημοσιεύει η La Provence, ανέφερε: «Το σώμα του ήταν σαν μούμια και το κεφάλι του είχε φύγει».

Αρχικά, η Lilou G. κατηγορήθηκε για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία και παρέμεινε υπό κράτηση για δεκαπέντε μήνες, ωστόσο, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων για φόνο, οι κατηγορίες τροποποιήθηκαν. Τελικά, καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες με αναστολή.

Ο δικηγόρος της, Στεφάν Σεκαλντί, υποστήριξε στο δικαστήριο πως η πελάτισσά του «έπασχε από ψυχική νόσο και είχε εγκαταλειφθεί από την παιδική της ηλικία», επιχειρώντας να εξηγήσει την ακραία και αδιανόητη συμπεριφορά της.