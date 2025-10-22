Δηλητηριώδες φίδι «τρύπωσε» σε αυτοκίνητο και πέρασε πάνω από το πόδι επιβάτη – «Ούρλιαξα και βγήκαμε έξω»

Enikos Newsroom

διεθνή

Δηλητηριώδες φίδι «τρύπωσε» σε αυτοκίνητο και πέρασε πάνω από το πόδι επιβάτη – «Ούρλιαξα και βγήκαμε έξω»
Πηγή: Facebook / Narooma Rescue Squad - VRA Rescue NSW

Μια τρομακτική εμπειρία έχει ένας άνδρας στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, όταν ένα δηλητηριώδες φίδι γλίστρησε μέσα στο αυτοκίνητό του και πέρασε πάνω από το πόδι του.

Ο Τάνι Πάρσονς δήλωσε ότι καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ ένας φίλος του οδηγούσε στη νότια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, όταν ένιωσε κάτι να αγγίζει το πόδι του.

«Ένιωσα κάτι στα πόδια μου, κοίταξα κάτω και αυτό το μεγάλο φίδι ήταν ακριβώς πάνω στα πόδια μου», είπε ο Πάρσονς στο δίκτυο Australian Broadcasting Corp.

«Απλώς ούρλιαξα στον φίλο μου να σταματήσει το αυτοκίνητο, να πάρει τον σκύλο και να βγει έξω. Τρόμαξα!». Ο Πάρσονς εξήγησε ότι το αυτοκίνητό του είχε μείνει ακινητοποιημένο στο πάρκινγκ του σπιτιού του, στην περιοχή Tilba Tilba, για περίπου έξι εβδομάδες.

Αμέσως επικοινώνησε με την εθελοντική ομάδα διάσωσης VRA Rescue NSW, η οποία έστειλε στο σημείο τον Μάλκολμ Μπάρι και την κόρη του, Σάρα, και δύο εκπαιδευμένους χειριστές φιδιών.

Πηγή: Facebook / Narooma Rescue Squad – VRA Rescue NSW

Οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν το ερπετό, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως φίδι-τίγρης μήκους περίπου 1,5 μέτρου. Τα φίδια αυτού του είδους είναι εξαιρετικά δηλητηριώδη και έχουν τη φήμη ότι γίνονται επιθετικά στη φύση.

«Έχουμε βγάλει φίδια από σπίτια και από πίσω από έπιπλα, αλλά αυτό είναι το πρώτο μας από αυτοκίνητο», δήλωσε ο Μπάρι. «Δεν ήταν επικίνδυνο περιστατικό, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι το φίδι θα δάγκωνε, στην πραγματικότητα ήταν μια αρκετά εύκολη σύλληψη».

Ο Μπάρι πρόσθεσε ότι το φίδι πιθανότατα μπήκε στο αυτοκίνητο κυνηγώντας κάποιους αρουραίους, όσο το όχημα παρέμενε ακινητοποιημένο.

Πηγή: Facebook / Narooma Rescue Squad – VRA Rescue NSW

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Διονύσης Σαββόπουλος: Η γενναία εξομολόγησή του για την ασθένεια με την οποία πάλευε

ChatGPT: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

ΥΠΕΝ: Έρχεται Πληροφοριακό Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεστ προσωπικότητας: Το μέρος για πρωινό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει το στυλ της σχέσης σας

Τι σημαίνει η φράση «oυαί τας ηττημένοις » και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:31 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Λιοντάρι δραπετεύει από φορτηγό και περιπλανιέται στον δρόμο – Το εντυπωσιακό άλμα από την οροφή

Αναστάτωση προκάλεσε η απόδραση ενός λιονταριού από φορτηγό μεταφοράς, στη Νότια Αφρική, το οπ...
14:22 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η ημερομηνία για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ δεν έχει ακόμα οριστεί – Συνεχίζονται οι προετοιμασίες, αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η προετοιμασία ...
13:20 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ είναι καλός συμβιβασμός

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ ...
12:47 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ιαπωνία: Ο σύζυγος της νέας Πρωθυπουργού θέλει να είναι «διακριτικός» – Θα της μαγειρεύει όσο εκείνη θα δουλεύει

Ο σύζυγος της Σανάε Τακαΐτσι, που έγινε χθες, Τρίτη, η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς