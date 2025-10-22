Δηλητηριώδες φίδι «τρύπωσε» σε αυτοκίνητο και πέρασε πάνω από το πόδι επιβάτη – «Ούρλιαξα και βγήκαμε έξω»

Μια τρομακτική εμπειρία έχει ένας άνδρας στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, όταν ένα δηλητηριώδες φίδι γλίστρησε μέσα στο αυτοκίνητό του και πέρασε πάνω από το πόδι του.

Ο Τάνι Πάρσονς δήλωσε ότι καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ ένας φίλος του οδηγούσε στη νότια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, όταν ένιωσε κάτι να αγγίζει το πόδι του.

«Ένιωσα κάτι στα πόδια μου, κοίταξα κάτω και αυτό το μεγάλο φίδι ήταν ακριβώς πάνω στα πόδια μου», είπε ο Πάρσονς στο δίκτυο Australian Broadcasting Corp.

«Απλώς ούρλιαξα στον φίλο μου να σταματήσει το αυτοκίνητο, να πάρει τον σκύλο και να βγει έξω. Τρόμαξα!». Ο Πάρσονς εξήγησε ότι το αυτοκίνητό του είχε μείνει ακινητοποιημένο στο πάρκινγκ του σπιτιού του, στην περιοχή Tilba Tilba, για περίπου έξι εβδομάδες.

Αμέσως επικοινώνησε με την εθελοντική ομάδα διάσωσης VRA Rescue NSW, η οποία έστειλε στο σημείο τον Μάλκολμ Μπάρι και την κόρη του, Σάρα, και δύο εκπαιδευμένους χειριστές φιδιών.

Οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν το ερπετό, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως φίδι-τίγρης μήκους περίπου 1,5 μέτρου. Τα φίδια αυτού του είδους είναι εξαιρετικά δηλητηριώδη και έχουν τη φήμη ότι γίνονται επιθετικά στη φύση.

«Έχουμε βγάλει φίδια από σπίτια και από πίσω από έπιπλα, αλλά αυτό είναι το πρώτο μας από αυτοκίνητο», δήλωσε ο Μπάρι. «Δεν ήταν επικίνδυνο περιστατικό, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι το φίδι θα δάγκωνε, στην πραγματικότητα ήταν μια αρκετά εύκολη σύλληψη».

Ο Μπάρι πρόσθεσε ότι το φίδι πιθανότατα μπήκε στο αυτοκίνητο κυνηγώντας κάποιους αρουραίους, όσο το όχημα παρέμενε ακινητοποιημένο.