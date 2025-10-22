Γιοκαρίνης για Σαββόπουλο: «Αν δεν ήταν ο Διονύσης, δεν θα είχε μπει σε δίσκο μου η Ευλαμπία»

Συγκινημένος ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, μιλώντας για τη συνεργασία και τη φιλία του με τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε την Τρίτη 21/10 από τη ζωή. «Μεγάλη απώλεια, όμως μένει το έργο του Διονύση», ανέφερε ο γνωστός μουσικός στην ΕΡΤ, προσθέτοντας πως χρωστά πολλά στη δική του καθοδήγηση.

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης αποκάλυψε ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν εκείνος που τον παρότρυνε να συμπεριλάβει το τραγούδι Ευλαμπία στον δίσκο του. «Αν δεν ήταν ο Διονύσης, δεν θα είχε μπει σε δίσκο μου η Ευλαμπία», είπε χαρακτηριστικά,

«Όλοι μου έλεγαν τότε πως τα τραγούδια μου ήταν αναρχικά και δεν τα ήθελαν. Μέχρι που ο Θοδωρής Μανίκας έβαλε την κασέτα να την ακούσει ο Διονύσης. Μου είπε “χαίρομαι που μου αρέσουν τα τραγούδια σου κι ας μην σε ξέρω – σε γνωρίζω μέσα από αυτά”. Όταν του είπα ότι δεν θα βάλω την Ευλαμπία στον δίσκο, μου απάντησε: “Είσαι καλά; Είναι εμπνευσμένο κομμάτι, θα την χρησιμοποιήσουμε!”», είπε περιγράφοντας το περιστατικό.

Ο γνωστός τραγουδοποιός θυμήθηκε ακόμη τις κοινές τους δουλειές στα φωνητικά του τραγουδιού “Κρουαζιέρα θα σε πάω” του Βαγγέλη Γερμανού, αλλά και σε δίσκο της Αφροδίτης Μάνου. «Κάναμε φωνητικά οι δυο μας, το χάρηκα πολύ», είπε.

Αναφερόμενος στην τηλεοπτική εκπομπή Ζήτω το ελληνικό τραγούδι, όπου είχαν συνεργαστεί, ο Γιοκαρίνης τόνισε: «Ήταν μια σπέσιαλ εκπομπή, φοβάμαι πως δεν θα ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Εκεί είχαμε παίξει μαζί το Καλοκαιράκι και το Νοσταλγώ το κέντρο. Του άρεσε η επιλογή».

Για τον άνθρωπο Σαββόπουλο είπε: «Όποτε συζητούσα μαζί του, γύριζα σπίτι και έφτιαχνα τουλάχιστον ένα τραγούδι. Μου έδινε τέτοια έμπνευση, τέτοια σιγουριά, τέτοια… θεότητα να το πω έτσι».