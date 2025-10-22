Δολοφονία στο Περιστέρι: Ποινική δίωξη στον δράστη που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί

Enikos Newsroom

κοινωνία

δολοφονία Περιστέρι

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 24χρονου δράστη της δολοφονίας του 37χρονου, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο 24χρονος παραδόθηκε χθες στις Αρχές και φέρεται να έχει ομολογήσει ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 37χρονο. Μετά την άσκηση δίωξης, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η δολοφονία συνέβη περίπου στις ς 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Λασσάνης, έξω από το γνωστό κλαμπ. Ο 24χρονος φέρεται να πήγε στο μαγαζί όπου βρισκόταν ο Βούλγαρος και να του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν. Το θύμα αρνήθηκε, όμως λίγη ώρα αργότερα βγήκε, ακολούθησε καβγάς και ο 24χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο δράστης εργαζόταν ως «προστασία» στην ίδια περιοχή και ήταν στην ομάδα ασφαλείας άλλου νυχτερινού κέντρου της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Aρχές, πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από το θύμα της δολοφονίας και άλλα άτομα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Διονύσης Σαββόπουλος: Η γενναία εξομολόγησή του για την ασθένεια με την οποία πάλευε

Ελιές: Ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν

ChatGPT: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Τεστ προσωπικότητας: Το μέρος για πρωινό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει το στυλ της σχέσης σας

Τι σημαίνει η φράση «oυαί τας ηττημένοις » και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:38 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ωρωπός: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την διάσωση βρέφους χωρίς τις αισθήσεις του – Μεταφέρθηκε σε 30 λεπτά στο νοσοκομείο

Επιχείρηση για την διάσωση ενός βρέφους, ηλικίας 2 ετών, που δεν είχε τις αισθήσεις του στήθηκ...
14:16 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: Με μηχανοκίνητη πορεία στα δικαστήρια οι αγρότες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες αγρότες από ολόκληρη την Φθιώτιδα βρέθηκαν σήμερα, Τετάρτη 22/10, στα δικαστήρια της Λ...
14:03 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατ. ευρώ εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα στην έρευνα για τον «Φραπέ»

Σοβαρά ευρήματα για αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 20...
13:45 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία πλήττει την Ζάκυνθο – Προβλήματα στο οδικό δίκτυο με πλημμυρισμένους δρόμους και κατολισθήσεις

Πλημμυρισμένους δρόμους, μικρές κατολισθήσεις και πτώση δέντρου έχει προκαλέσει η έντονη κακοκ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς