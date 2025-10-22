Δολοφονία στο Περιστέρι: Ποινική δίωξη στον δράστη που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 24χρονου δράστη της δολοφονίας του 37χρονου, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο 24χρονος παραδόθηκε χθες στις Αρχές και φέρεται να έχει ομολογήσει ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 37χρονο. Μετά την άσκηση δίωξης, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η δολοφονία συνέβη περίπου στις ς 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Λασσάνης, έξω από το γνωστό κλαμπ. Ο 24χρονος φέρεται να πήγε στο μαγαζί όπου βρισκόταν ο Βούλγαρος και να του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν. Το θύμα αρνήθηκε, όμως λίγη ώρα αργότερα βγήκε, ακολούθησε καβγάς και ο 24χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο δράστης εργαζόταν ως «προστασία» στην ίδια περιοχή και ήταν στην ομάδα ασφαλείας άλλου νυχτερινού κέντρου της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Aρχές, πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από το θύμα της δολοφονίας και άλλα άτομα.