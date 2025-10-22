Δίκη για υποκλοπές: Κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης – «Καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας»

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών συνεχίστηκε σήμερα (22/10) η δίκη που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, με την κατάθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Της Άννας Κανδύλη

Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, συνδέοντας την υπόθεση με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν τρεις απόπειρες παγίδευσης, ενώ όταν αυτές απέτυχαν, «ενεργοποιήθηκε η ΕΥΠ» για την παρακολούθησή του.

«Μέχρι την παραίτηση Δημητριάδη δεν ήξερα σίγουρα περί τίνος πρόκειται. Όταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή, κατάλαβα ότι υπάρχει εμπλοκή εγχώριου παράγοντα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα, καλά οργανωμένο και με ελληνικές πλάτες», ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο να αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη και να μην εφαρμόζονται οι αποφάσεις από την κυβέρνηση», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο Τσιάρα για τη δυνατότητα ενημέρωσης όσων παρακολουθούνται από την ΕΥΠ.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η προσφυγή του στη Δικαιοσύνη, υποστήριξε ότι «ξεκίνησαν αθλιότητες από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με ψέματα και υπονοούμενα περί εκβιασμών».

Αναρωτήθηκε δε γιατί δεν προσέφυγαν δικαστικά και άλλοι. «Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και μάθαινα ότι παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν θα είχα αγωνία να μάθω ποιος το έκανε; Εμείς είμαστε εδώ, δεν κρυβόμαστε», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.