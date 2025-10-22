Θοδωρής Αθερίδης: «Ο Σαββόπουλος ήταν φάρος στη ζωή μου – Με έπιασαν τα κλάματα, πήρα ηρεμιστικό για να κοιμηθώ»

«Μου άλλαξε όλη μου τη ζωή» δήλωσε ο Θοδωρής Αθερίδης για τον Διονύση Σαββόπουλο μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA.

Ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ήταν ένας άνθρωπος ερήμην του που μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Ήταν ένας οδηγός για μένα, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου στην εφηβεία μου ότι ήμουν ένα πονηρό παιδί, ευέλικτο, προσαρμοστικό, πλακωνόμουν στο ξύλο και ξαφνικά σιγά- σιγά από τον Σαββόπουλο κατάλαβα ότι ποίηση δεν είναι ένα αστικό τοπίο με όμορφες θάλασσες, αστέρια, αλλά κατοικεί παντού. Μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Ευτυχώς πρόλαβα να του το πω το 2000, τότε που τον γνώρισα».

Ο Θοδωρής Αθερίδης περιέγραψε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τον θάνατό του. «Χθες γύρισα στο σπίτι και με πιάσανε τα κλάματα. Πήρα ηρεμιστικό για να κοιμηθώ και να πάω στη δουλειά μου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν φάρος στη ζωή μου. Πέρυσι μας κάλεσε και φάγαμε με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τη Σμαράγδα, μας έκανε το τραπέζι σε ένα σπίτι που του είχε παραχωρήσει ένας φίλος του στην Αίγινα και τα είπαμε, χαρήκαμε… Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Περισσότερο για μένα και λιγότερο γι’ αυτόν γιατί δεν ήθελε να πεθάνει ο Διονύσης. Είχα φτάσει 80-81 και έλεγε ότι δεν θέλω αυτό το πανηγύρι να το χάσω. Μα έχουνε μείνει λίγοι πια… Δεν ξέρω» τόνισε ο ηθοποιός.