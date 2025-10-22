Ιαπωνία: Ο σύζυγος της νέας Πρωθυπουργού θέλει να είναι «διακριτικός» – Θα της μαγειρεύει όσο εκείνη θα δουλεύει

Ο σύζυγος της Σανάε Τακαΐτσι, που έγινε χθες, Τρίτη, η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, δήλωσε πως θέλει να στηρίξει τη σύζυγό του ως ένας «διακριτικός σύζυγος», προετοιμάζοντας τα γεύματά της ενόσω θα παραμένει μακριά από το φως των προβολέων.

Ο Τάκου Γιαμαμότο, πρώην βουλευτής, μίλησε την επομένη του διορισμού της Τακαΐτσι, η οποία εξασφαλίστηκε έπειτα από συμφωνία της τελευταίας στιγμής με ένα άλλο κόμμα.

Συντηρητική, θαυμάστρια της εκλιπούσης πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, και λάτρης της χέβι μέταλ μουσικής, η Τακαΐτσι εξελέγη στις αρχές Οκτωβρίου επικεφαλής του συντηρητικού δεξιού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ).

«Θα φροντίσω να τρως νόστιμο φαγητό για όλη σου τη ζωή»

Οι δυο τους ζουν σε ένα συγκρότημα κατοικιών για μέλη του κοινοβουλίου στο Τόκιο, όπου η Τακαϊτσι βοηθά στη φροντίδα του Γιαμαμότο, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο φέτος και διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη το 2024, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στις δυτικές χώρες, είναι καλύτερα για έναν σύζυγο να παραμένει στη σκιά», δήλωσε την Τρίτη ο Γιαμαμότο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fukui.

Υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι η επικεφαλής της κυβέρνησης να μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά μαζί με τους εταίρους της στον συνασπισμό προκειμένου να «υλοποιήσει το όραμά της ως πρωθυπουργού».

«Εύχομαι να της δώσω μια στέρεη βοήθεια ως “διακριτικός σύζυγος”, ώστε η παρουσία μου να μην γίνει εμπόδιο», πρόσθεσε, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi.

Ο πρώην βουλευτής παντρεύτηκε την Τακαΐτσι το 2004, αφού της έκανε πρόταση γάμου μέσω τηλεφώνου. Της είπε ότι «επειδή έχω άδεια σεφ, θα φροντίσω να τρως νόστιμο φαγητό για όλη σου τη ζωή», ανέφερε το Jiji Press.

Επειδή η Τακαϊτσι δεν ήταν καλή στη μαγειρική, της ετοίμαζε γεύματα, λέγοντας: «Η κουζίνα είναι ο χώρος μου, οπότε σε παρακαλώ μην μπαίνεις», ανέφερε το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης.

Η ίδια είχε πει ότι «ήταν ένα μάλλον αντικοινωνικό άτομο, κάποιος με τον οποίο δεν ένιωθα πολύ άνετα», αλλά την κέρδισε λέγοντας «αν ψάχνεις σοβαρά για σύζυγο, είμαι διαζευγμένος, οπότε θα θέσω υποψηφιότητα», αναφέρει η Τακαϊτσι στην ιστοσελίδα της.

Ο Γιαμαμότο πήρε διαζύγιο από την Τακαΐτσι το 2017, επικαλούμενος «διαφορές πολιτικών απόψεων».

Ξαναπαντρεύτηκαν το 2021, αφότου ο Γιαμαμότο υποστήριξε την υποψηφιότητα της Τακαΐτσι για την προεδρία του ΦΔΚ εκείνη τη χρονιά. Ο ίδιος έχασε την έδρα του στην κάτω βουλή έπειτα από πρόωρες εκλογές.

Οι απόψεις της Τακαΐτσι για το φύλο την τοποθετούν στη δεξιά του ήδη συντηρητικού ΦΔΚ – έτσι, εναντιώνεται κυρίως στην αναθεώρηση ενός νόμου του 19ου αιώνα που απαιτεί από τα παντρεμένα ζευγάρια να μοιράζονται το ίδιο επώνυμο, γενικά εκείνο του άνδρα.

Στη διάρκεια του πρώτου γάμου τους, η Τακαΐτσι είχε πάρει το επώνυμο του Γιαμαμότο. Στη συνέχεια, στον δεύτερο γάμο τους, εκείνος πήρε το επώνυμο της συζύγου του ως επίσημο επώνυμο για διοικητικούς σκοπούς.

