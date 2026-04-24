Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με δασμούς τη Βρετανία εξαιτίας φόρων στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Brexit Timeline
(AP Photo/Matt Dunham, File)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Βρετανία με εμπορικά αντίποινα, αν η κυβέρνησή της συνεχίσει να εφαρμόζει τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών που, κατά την άποψή του, πλήττει αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Στο στόχαστρο της αμερικανικής πλευράς βρίσκονται εταιρείες όπως η Apple, η Google (Alphabet) και η Facebook (Meta), τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι επηρεάζει άμεσα το συγκεκριμένο μέτρο.

Η Βρετανία θέσπισε τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, ύψους 2%, το 2020. Το μέτρο έχει δεχθεί επανειλημμένα έντονη κριτική τόσο από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ όσο και από τον δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, καθώς η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι επιβαρύνει δυσανάλογα τις μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε τη θέση του μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Αν δεν καταργήσουν τον φόρο, πιθανόν θα επιβάλλουμε μεγάλο δασμό στο ΗΒ», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε λίγα 24ωρα πριν από την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Τραμπ εκτιμά ότι ο Βρετανός μονάρχης, ως τυπικός αρχηγός του κράτους, θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της διμερούς σχέσης, η οποία περνά περίοδο ασυνήθιστης έντασης τους τελευταίους μήνες.

