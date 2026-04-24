Σαν σήμερα 24 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διεθνής Ημέρα για τον Πολυμερισμό και την Διπλωματία της Ειρήνης

Διεθνής Ημέρα Γλυπτικής

Παγκόσμια Ημέρα για τον Αθλητισμό των Τυφλών

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικής Υπηρεσίας Νέων

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες

Γεγονότα

Μία μέρα μετά τον θάνατο του Γεωργίου Καραΐσκάκη στο Φάληρο, ακολουθεί η καταστροφική ήττα των ελληνικών δυνάμεων από τον Κιουταχή στην περιοχή του Αναλάτου, σημερινό Νέο Κόσμο. 1915: Οι Νεότουρκοι συλλαμβάνουν 200 εξέχοντες Αρμένιους της Κωνσταντινούπολης. Αρχή της γενοκτονίας των Αρμενίων, που στοίχισε τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους ως το 1923.

Οι νέες τεχνολογίες τίθενται για πρώτη φορά στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου. Στον αγώνα Άρσεναλ – Νιουκάστλ (2-1) για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, χρησιμοποιείται το κινηματογραφικό φιλμ για να αποδειχθεί ότι το νικητήριο γκολ του Άλεν είναι άκυρο. Το επίμαχο καρέ δημοσιεύεται πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα «Ντέιλι Μίρορ». 1944: Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στους Πύργους (Κατράνιτσα) Κοζάνης 318 κατοίκους του χωριού, σε αντίποινα για την εκτέλεση δύο γερμανών στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.

Εμφύλιος πόλεμος ξεσπά στη Δομινικανή Δημοκρατία μετά από πραξικόπημα που ανέτρεψε την τριανδρία που ήταν στην εξουσία. 1967: Το διαστημόπλοιο «Σογιούζ 1» συντρίβεται κατά την επιστροφή του στη Γη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κοσμοναύτης Βλαντίμιρ Κομαρόφ. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαστημικής αποστολής.

Κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής από την IBM. 1997: Ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Στον τελικό του φάιναλ-φορ, που έγινε στη Ρώμη, επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 73-58.

Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού τίθεται σε δύο χωριστά δημοψηφίσματα στη μεγαλόνησο και απορρίπτεται από τους Ελληνοκυπρίους. Κατά του σχεδίου τάσσεται το 75,83% έναντι 24,17% των υποστηρικτών του. Αντίθετα, στα κατεχόμενα, «ναι» ψηφίζει το 64,91% των Τουρκοκυπρίων, «όχι» το 35,01%. 2017: Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών στη Γαλλία, τα τελικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών διαμορφώθηκαν ως εξής: Εμανουέλ Μακρόν 23,75%, Μαρίν Λε Πεν 21,53%, Φρανσουά Φιγιόν 19,91%, Ζαν Λικ Μελανσόν 19,64% και Μπενουά Αμόν 6,35%

Γεννήσεις

Γκίντιον Σούντμπακ, Αμερικανοσουηδός ηλεκτρομηχανολόγος, με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του φερμουάρ. (Θαν. 21/6/1954) 1904: Βίλεμ Ντε Κούνινγκ, Ολλανδοαμερικανός ζωγράφος, ηγετική μορφή του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Θαν. 19/3/1997)

Γλαύκος Κληρίδης, κύπριος πολιτικός, που διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1993- 2003) και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Θαν. 15/11/2013) 1949: Πασχάλης Τερζής, Έλληνας τραγουδιστής

Ηλίας Ατματζίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής 1982: Κέλλυ Κλάρκσον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι