Σαν σήμερα 24 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Πασχάλης Τερζής
Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο σπουδαίος Πασχάλης Τερζής

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα για τον Πολυμερισμό και την Διπλωματία της Ειρήνης
  • Διεθνής Ημέρα Γλυπτικής
  • Παγκόσμια Ημέρα για τον Αθλητισμό των Τυφλών
  • Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικής Υπηρεσίας Νέων
  • Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες

Γεγονότα

  • 1827: Μία μέρα μετά τον θάνατο του Γεωργίου Καραΐσκάκη στο Φάληρο, ακολουθεί η καταστροφική ήττα των ελληνικών δυνάμεων από τον Κιουταχή στην περιοχή του Αναλάτου, σημερινό Νέο Κόσμο.
  • 1915: Οι Νεότουρκοι συλλαμβάνουν 200 εξέχοντες Αρμένιους της Κωνσταντινούπολης. Αρχή της γενοκτονίας των Αρμενίων, που στοίχισε τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους ως το 1923.
  • 1932: Οι νέες τεχνολογίες τίθενται για πρώτη φορά στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου. Στον αγώνα Άρσεναλ – Νιουκάστλ (2-1) για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, χρησιμοποιείται το κινηματογραφικό φιλμ για να αποδειχθεί ότι το νικητήριο γκολ του Άλεν είναι άκυρο. Το επίμαχο καρέ δημοσιεύεται πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα «Ντέιλι Μίρορ».
  • 1944: Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στους Πύργους (Κατράνιτσα) Κοζάνης 318 κατοίκους του χωριού, σε αντίποινα για την εκτέλεση δύο γερμανών στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.
  • 1965: Εμφύλιος πόλεμος ξεσπά στη Δομινικανή Δημοκρατία μετά από πραξικόπημα που ανέτρεψε την τριανδρία που ήταν στην εξουσία.
  • 1967: Το διαστημόπλοιο «Σογιούζ 1» συντρίβεται κατά την επιστροφή του στη Γη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κοσμοναύτης Βλαντίμιρ Κομαρόφ. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαστημικής αποστολής.
  • 1981: Κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής από την IBM.
  • 1997: Ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Στον τελικό του φάιναλ-φορ, που έγινε στη Ρώμη, επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 73-58.
  • 2004: Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού τίθεται σε δύο χωριστά δημοψηφίσματα στη μεγαλόνησο και απορρίπτεται από τους Ελληνοκυπρίους. Κατά του σχεδίου τάσσεται το 75,83% έναντι 24,17% των υποστηρικτών του. Αντίθετα, στα κατεχόμενα, «ναι» ψηφίζει το 64,91% των Τουρκοκυπρίων, «όχι» το 35,01%.
  • 2017: Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών στη Γαλλία, τα τελικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών διαμορφώθηκαν ως εξής: Εμανουέλ Μακρόν 23,75%, Μαρίν Λε Πεν 21,53%, Φρανσουά Φιγιόν 19,91%, Ζαν Λικ Μελανσόν 19,64% και Μπενουά Αμόν 6,35%

Γεννήσεις

  • 1880: Γκίντιον Σούντμπακ, Αμερικανοσουηδός ηλεκτρομηχανολόγος, με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του φερμουάρ. (Θαν. 21/6/1954)
  • 1904: Βίλεμ Ντε Κούνινγκ, Ολλανδοαμερικανός ζωγράφος, ηγετική μορφή του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Θαν. 19/3/1997)
  • 1919: Γλαύκος Κληρίδης, κύπριος πολιτικός, που διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1993- 2003) και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Θαν. 15/11/2013)
  • 1949: Πασχάλης Τερζής, Έλληνας τραγουδιστής
  • 1967: Ντίνο Ράτζα, Κροάτης καλαθοσφαιριστής
  • 1969: Ηλίας Ατματζίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1982: Κέλλυ Κλάρκσον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι

  • 1821: Αθανάσιος Διάκος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, που εκτελέστηκε δια ανασκολοπισμού από τους Τούρκους στη Λαμία. (Γεν. 1778)
  • 1941: Κωνσταντίνος Σπανούδης, Έλληνας δημοσιογράφος, πολιτικός και πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ. (Γεν. 1871)
  • 2006: Γιώργος Τσιτσόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
  • 2010: Δημήτριος Τσάτσος, διακεκριμένος Έλληνας συνταγματολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. (Γεν. 5/5/1933)
  • 2020: Έλλη Βοζικιάδου, Ελληνίδα ηθοποιός

