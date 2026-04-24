Σοβαρό τροχαίο στην Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Τραυματίστηκε ένας 21χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Ιωνία, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 21χρονος οδηγός του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με εννέα πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του τραυματισμένου άνδρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν τον 21χρονο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ, ώστε να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του