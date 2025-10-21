Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί

Παραδόθηκε στις αρχές ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι στο Περιστέρι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα νεαρής ηλικίας, που εργαζόταν ως «προστασία» στην ίδια περιοχή και ήταν στην ομάδα ασφαλείας άλλου νυχτερινού κέντρου της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Aρχές, πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από το θύμα της δολοφονίας και άλλα άτομα. Η δολοφονική επίθεση τα ξημερώματα της Δευτέρας, όπως φαίνεται λοιπόν, ήταν αντίποινα. Εξάλλου από την πρώτη στιγμή, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που είχαν αναλάβει την έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης εκτιμούσαν πως το κίνητρο της δολοφονίας κρύβεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν οι δύο άνδρες.

Το χρονικό της δολοφονίας στο Περιστέρι

Ήταν λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10), όταν ο δράστης φέρεται να πλησίασε τον 37χρονο μέσα στο κλαμπ του Μπουρναζίου και του είπε να βγουν έξω για να «μιλήσουν». Εκείνος επέμεινε να συζητήσουν τις διαφορές τους μέσα στο μαγαζί, ωστόσο τελικά οι δύο άνδρες βγήκαν στο πεζοδρόμιο όπου αφού λογομάχησαν για λίγα δευτερόλεπτα, ο δράστης τον μαχαίρωσε στην κοιλιά. Ο 37χρονος, αιμόφυρτος, κατάφερε να μπει ξανά στο μαγαζί και να ζητήσει βοήθεια. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος ήταν σεσημασμένος για ανθρωποκτονία και για υποθέσεις κατοχής όπλων, ενώ στο παρελθόν είχε εκτίσει ποινή στις φυλακές Λάρισας.