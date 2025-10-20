Περιστέρι: Σεσημασμένος ο 37χρονος που μαχαιρώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο – Στο μικροσκόπιο τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγο πριν από τη δολοφονία

Enikos Newsroom

κοινωνία

δολοφονία Περιστέρι

Γνωστός στις αρχές ήταν ο 37χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος μαχαιρώθηκε στο Περιστέρι, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Μπουρνάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος ήταν σεσημασμένος για ανθρωποκτονία και για υποθέσεις κατοχής όπλων, ενώ στο παρελθόν είχε εκτίσει ποινή στις φυλακές Λάρισας.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Λασσάνης, έξω από το γνωστό κλαμπ, όταν ξαφνικά άγνωστος μαχαίρωσε τον 37χρονο στην κοιλιά. Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα και εργαζόταν σε συνεργείο αυτοκινήτων, μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του δράστη, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε το θύμα, την ώρα που διασκέδασε στο κλαμπ, παρέα με μία γυναίκα.

Ο άγνωστος που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φέρεται να απαίτησε να βγει έξω από το μαγαζί για να μιλήσουν, με τον 37χρονο να επιμένει να καθίσουν και να μιλήσουν μέσα στο κλαμπ. Τελικά, ο 37χρονος βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο, όπου ο δράστης, ύστερα από έντονο καβγά, τον μαχαίρωσε στην κοιλιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν και είχαν προσωπικές διαφορές από παλιά. Το πιθανότερο σενάριο για το κίνητρο είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ωστόσο σε αυτή τη φάση οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανεύρυσμα αορτής: 10 συνήθειες που μπορεί να το προκαλέσουν, σύμφωνα με καρδιολόγο

Το σύμπτωμα στο στομάχι που μπορεί να συνδέεται με τον αυτισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη

“Έκρηξη” στις ψηφιακές απάτες: Ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες και τι πρέπει να κάνετε

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπέρασε τα επίπεδα των 2.000 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Τι σημαίνει η φράση «όμοιος ομοίω αεί πελάζει» και από πού προέρχεται

Αλγόριθμος ποσοτικοποιεί με ακρίβεια τη ροή πληροφορίας σε πολύπλοκα δίκτυα
περισσότερα
13:01 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση της Τυχεροπούλου – «Διαπίστωσα σοβαρές παρατυπίες σε 99 ΑΦΜ»

Με την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου άρχισε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικε...
12:35 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ενώπιον των δικαστικών Αρχών ο 60χρονος που θα περνούσε στη χώρα περισσότερα από 1.000 εμβόλια από την Τουρκία

Ένας 60χρονος προσπάθησε να περάσει στη χώρα μας παράνομα περισσότερα από 1.000 εμβόλια για τη...
12:10 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός που φόρτωσε ψυγείο σε περιπολικό – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχουν διατάξει οι αρχές για το βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα ...
11:55 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση Αγγελούδη για τον μεταλλικό φράχτη στο Ανακτορικό Συγκρότημα του Γαλέριου – Ζητεί την απομάκρυνσή του

Παρέμβαση από τον Στέλιο Αγγελούδη για το ζήτημα του μεταλλικού φράχτη στο Ανακτορικό Συγκρότη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης