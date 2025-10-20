Περιστέρι: Σεσημασμένος ο 37χρονος που μαχαιρώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο – Στο μικροσκόπιο τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγο πριν από τη δολοφονία

Γνωστός στις αρχές ήταν ο 37χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος μαχαιρώθηκε στο Περιστέρι, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Μπουρνάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος ήταν σεσημασμένος για ανθρωποκτονία και για υποθέσεις κατοχής όπλων, ενώ στο παρελθόν είχε εκτίσει ποινή στις φυλακές Λάρισας.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Λασσάνης, έξω από το γνωστό κλαμπ, όταν ξαφνικά άγνωστος μαχαίρωσε τον 37χρονο στην κοιλιά. Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα και εργαζόταν σε συνεργείο αυτοκινήτων, μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του δράστη, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε το θύμα, την ώρα που διασκέδασε στο κλαμπ, παρέα με μία γυναίκα.

Ο άγνωστος που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φέρεται να απαίτησε να βγει έξω από το μαγαζί για να μιλήσουν, με τον 37χρονο να επιμένει να καθίσουν και να μιλήσουν μέσα στο κλαμπ. Τελικά, ο 37χρονος βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο, όπου ο δράστης, ύστερα από έντονο καβγά, τον μαχαίρωσε στην κοιλιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν και είχαν προσωπικές διαφορές από παλιά. Το πιθανότερο σενάριο για το κίνητρο είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ωστόσο σε αυτή τη φάση οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.