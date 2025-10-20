Αιματηρό περιστατικό στο Περιστέρι – Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) στο Περιστέρι με αποτέλεσμα ένας άνδρας 37 ετών να χάσει τη ζωή του. Όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γενικό Κρατικό Νίκαιας” όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

