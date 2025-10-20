Αλβανία: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ αισθητός και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλβανία λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Τεπελένι, ενώ στο εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.