Αλβανία: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ αισθητός και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεισμός σεισμογράφος γενική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλβανία λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Τεπελένι, ενώ στο εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Συνταξιοδότηση: 3 χρόνια αργότερα η αύξηση ορίων ηλικίας – Ποιοι ασφαλισμένοι θα επηρεαστούν

Samsung Internet: Ο Android browser για τον οποίο δεν μιλάει κανείς – Και όμως κερδίζει τους άλλους γίγαντες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:30 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Η Ακτοφυλακή διέσωσε δεκάδες μετανάστες ανοικτά της Λαμπεντούζα – Εντοπίστηκαν δύο σοροί

Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε την Κυριακή (19/10) ότι διέσωσε 91 ανθρώπους που επέβαιναν σε ...
03:15 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να στείλει στρατό – μονάδες της Εθνοφρουράς – στ...
00:45 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: 45 οι νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις – Επανέρχεται η εκεχειρία λένε οι IDF

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη...
00:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι στη Σαναά

Ο εκπρόσωπος της Unicef στην Υεμένη, ο Βρετανός Πίτερ Χόκινς, περιλαμβάνεται στους 20 υπαλλήλο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης