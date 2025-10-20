Τροχαίο στην Καλλιθέα: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής (19/10) στην Καλλιθέα. Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο φέρεται να συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 επιβαινόντων στο αυτοκίνητο, που εγκλωβίστηκαν αρχικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το άλλο αυτοκίνητο.

Στο σημείο κλήθηκαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 2 οχήματα με 7 πυροσβέστες, όμως τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ενώ για το συμβάν διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα της Τροχαία.