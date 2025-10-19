Γάζα: Το πρώτο κρας τεστ για την εκεχειρία – Τι μεσολάβησε για να σταματήσουν τα χτυπήματα οι Ισραηλινοί

Δεν κατέρρευσε τελικά η εκεχειρία στην Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς το πρωί της Κυριακής κατά μονάδας των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) κοντά στην Ράφα, η οποία στοίχισε την ζωή σε 2 Ισραηλινούς στρατιώτες και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη 3.

Αμέσως μετά την επίθεση οι IDF απάντησαν με αεροπορικά χτυπήματα στην νότια Λωρίδα της Γάζας. Τα μηνύματα που ήρθαν από την ισραηλινή ηγεσία έδειχναν ότι η εκεχειρία κρέμεται από μία κλωστή. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) «να αναλάβουν αποφασιστική δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας».

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Στην συνέχεια το απόγευμα της Κυριακής η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε νέα αεροπορική επιδρομή στην Νότια Γάζα. Το βράδυ, όμως, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας κατ’ εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

«Σύμφωνα με τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, και έπειτα από σειρά σημαντικών πληγμάτων σε απάντηση των παραβιάσεων της Χαμάς», ο στρατός «επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός «θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας και θα απαντήσει με δριμύτητα σε οποιαδήποτε παραβίαση», διευκρινίζεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Τι μεσολάβησε για να σταματήσουν τα χτυπήματα οι Ισραηλινοί

Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα Axios, οι Αμερικανοί παρενέβησαν και ζήτησαν από το Ισραήλ να συγκρατηθεί.

Συγκεκριμένα οι ειδικοί διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ και προέτρεψαν το Ισραήλ να «ανταποκριθεί αναλογικά, αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση».

Παράλληλα η ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί την κατάρρευση της εκεχειρίας. Πιο συγκεκριμένα αξιωματούχος στον τομέα της ασφάλειας είπε στην ιστοσελίδα ότι «το Ισραήλ δεν θέλει να προκαλέσει την κατάρρευση της εκεχειρίας… Υπάρχει απλώς μια απλή εξίσωση παραβίασης και απάντησης και αυτό θα συνεχιστεί όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία».

Ο ίδιος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η περιοχή μεταξύ της κίτρινης γραμμής, στην οποία αποσύρθηκε ο ισραηλινός στρατός με βάση τους όρους της εκεχειρίας, και των αιγυπτιακών συνόρων αποτελεί «εστία πιθανής κλιμάκωσης».

«Είναι φαινομενικά υπό ισραηλινό έλεγχο, αλλά [σε υπόγειες σήραγγες που παραμένουν λειτουργικές] κρύβονται τρομοκράτες της Χαμάς – προσπαθούν να παρενοχλήσουν τις ισραηλινές δυνάμεις υπό την κάλυψη της εκεχειρίας, ακόμη και χωρίς ρητές εντολές από τους διοικητές τους», τόνισε ο αξιωματούχος.

Πράγματι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υποστήριξε την Κυριακή ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία. Ταυτόχρονα δήλωσε ότι από τον περασμένο Μάρτιο έχει διακοπεί η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή, όπου σημειώθηκε η επίθεση κατά των Ισραηλινών στρατιωτών.

Επί ποδός ο ισραηλινός στρατός – Επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ είπε ότι η επίθεση της Χαμάς «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς» και οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν επί ποδός.

«Τα στρατεύματα των IDF είναι υποχρεωμένα να παραμένουν σε επιφυλακή. Είμαστε προετοιμασμένοι και προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», τόνισε ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Παράλληλα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ θα φτάσουν την Δευτέρα στο Ισραήλ, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα βρίσκεται στο Ισραήλ την Τρίτη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλείται η ιστοσελίδα The Times of Israel.

Οι τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους στη διάρκεια της επίσκεψής τους, προκειμένου να προωθήσουν περαιτέρω το πλαίσιο εκεχειρίας της Ουάσινγκτον για τη Γάζα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.