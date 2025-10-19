Financial Times: Ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας – Του είπε ότι ο Πούτιν απειλεί να καταστρέψει την Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
πηγή: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προειδοποιώντας τον ότι ο Πούτιν απείλησε να «καταστρέψει» την Ουκρανία να δεν συμμορφωθεί, αποκαλύπτει σε δημοσίευμα η εφημερίδα Financial Times.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ επέμεινε για την παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας ό,τι του είχε πει ο Πούτιν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την προηγουμένη, αποκαλύπτει η εφημερίδα που επικαλείται πηγές καλά πληροφορημένες για το θέμα.

Τελικά, η ουκρανική πλευρά κατόρθωσε να μεταστρέψει τον Τραμπ ώστε να υποστηρίξει το πάγωμα των σημερινών γραμμών του μετώπου, σύμφωνα με τους FT. Έτσι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο στην γραμμή μάχης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σημαντική τη θέση αυτή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να επαναλάβει το αίτημα για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Μόσχας. αλλά ο Τραμπ, μετά την συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, εμφανίστηκε πρόθυμος για να κινηθεί προς μια ακόμη ειρηνευτική συμφωνία.

Στο τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν της Πέμπτης, ο Ρώσος πρόεδρος προσέφερε μικρές περιοχές επί της γραμμής του μετώπου στις νότιες περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια με αντάλλαγμα πολύ μεγαλύτερες ζώνες του Ντονμπάς που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Πάντως, οι νέες απαιτήσεις της Μόσχας είναι μικρότερες από αυτές που είχε διατυπώσει το 2024 ζητώντας από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς, μαζί με τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό των πληροφοριών των Financial Times. Η ουκρανική προεδρία δεν απάντησε ακόμη στην ερώτηση αν ο Τραμπ πίεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Μόσχας.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη για δεύτερη συνάντηση κορυφής εντός των επομένων δύο εβδομάδων, ενδεχομένως στη Βουδαπέστη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το πάρουν και πότε – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Άνδρας κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες για τις μακρύτερες πλεξούδες γενειάδας – Ξεπερνούν τα 1,06 μέτρα
περισσότερα
19:36 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Βίντεο από την στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας – Δράστης με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο πριονίζει προθήκη

Ένα βίντεο από την στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου φέρνει στην δημοσιότητα το γαλλ...
19:30 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΟΗΕ: Οι αντάρτες Χούθι κρατούν 20 εργαζόμενους του οργανισμού

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι 20 εργαζόμενοί του έχουν συλληφθεί από τους Χούθι στη Σαναά, την π...
18:41 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αβέβαιο το μέλλον της εκεχειρίας στη Γάζα: Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στην Ράφα – «Δείξτε αυτοσυγκράτηση, απαντήστε αναλογικά» λένε οι ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα τη...
18:32 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Παράνομος ναρκοηγέτης» ο πρόεδρος της Κολομβίας – Απειλεί να διακόψει τις αμερικανικές επιδοτήσεις προς τη χώρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει την παροχή οικονομικής β...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης