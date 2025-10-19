Στη φυλακή δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης άνω των 2 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ – Αρνούνται τις κατηγορίες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Στη φυλακή δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης άνω των 2 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ – Αρνούνται τις κατηγορίες

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 25ης ανακρίτριας, τα δύο αδέλφια από τη Συρία που φέρονται να είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση μέσω της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή.

της Άννας Κανδύλη

Τους αποδίδεται ότι είχαν στήσει ένα δίκτυο εταιρειών-«βιτρίνα» με αντικείμενο την παραγωγή ενδυμάτων, μέσω των οποίων υπέβαλαν κανονικά αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας πλήθος εργαζομένων, χωρίς όμως να καταβάλλουν ποτέ τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται από τις ελεγκτικές αρχές ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ, εκ των οποίων 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και 501.086 ευρώ φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Τα δύο αδέλφια αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις τους είναι νόμιμες και δραστηριοποιούνται κανονικά στον χώρο της ένδυσης, με 108 δηλωμένους εργαζομένους οι οποίοι ασφαλίζονται και πληρώνονται κανονικά. «Οι οφειλές αφορούν καθυστερημένες εισφορές και φόρους, όχι εικονικές εταιρείες ή ανύπαρκτους επιχειρηματίες», φέρονται να είπαν στις απολογίες τους.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ένας 55χρονος λογιστής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

