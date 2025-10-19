Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Τεράστιο «διπλό» των Κόκκινων Διάβολων στο «Άνφιλντ» έπειτα από… 10 χρόνια

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μαγκουάιρ
πηγή: EPA/ADAM VAUGHAN

Τεράστιο «διπλό» στο «Ανφιλντ» πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της Λίβερπουλ, πρώτο μετά τον Ιανουάριο του 2016 στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο προτελευταίο χρονικά ματς της 8ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι πρωταθλητές με την τρίτη διαδοχική τους ήττα στο πρωτάθλημα (τέταρτη αν συνυπολογίσει κανείς και την ήττα στην Πόλη από την Γαλατασαράι για το Champions League) έμειναν στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, δίνοντας συνέχεια στο κακό διάστημα που διανύουν για περισσότερο από ένα μήνα!

Εξαιρετικά άτυχη η ομάδα του Άρνε Σλοτ, η οποία είχε τρία δοκάρια, όλα με τον «μοιραίο» της παίκτη στο ντέρμπι, τον Χάκπο, ο οποίος μετά το γκολ του Μαγκουάιρ, με το οποίο έγινε το 2-1, έχασε μία απίστευτη πραγματικά ευκαιρία για να «σώσει την παρτίδα» για τους γηπεδούχους.

 

Η Γιουνάιτεντ «πάγωσε» το «Ανφιλντ» μόλις στο 66ο δευτερόλεπτο με τον Μπεμό να «εκτελεί» τον Μαμαρντασβίλι από την εξαιρετική πάσα του Ντιαλό. Το γρήγορο γκολ ανέβασε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία των παικτών του Αμορίμ, ενώ από την άλλη γέμισε με άγχος τους γηπεδούχους.

Παρά το γεγονός ότι οι «μπέμπηδες» είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν επέτρεπαν στους «ρεντς» να μπαίνουν στην περιοχή τους, η ομάδα του Σλοτ στάθηκε άτυχη σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο μέρος με τον Χάκπο να σημαδεύει δις το δοκάρι του Λάμενς! Ρεκόρ στα δοκάρια για τον Ολλανδό, το σουτ του οποίου στο 50′ σταμάτησε – για τρίτη φορά – στην αριστερό δοκό του Βέλγου γκολκίπερ της Μάντσεστερ!

Τελικά ο Χάκπο κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο 78′, αλλά έξι λεπτά μετά ο Μαγκουάιρ τιμώρησε το τραγικό λάθος της άμυνας της Λίβερπουλ, βάζοντας ξανά μπροστά στο σκορ τους «κόκκινους διαβόλους». Ακολούθησε η τεράστια χαμένη ευκαιρία του Χάκπο στο 87′, με το συγκρότημα του Αμορίμ να πανηγυρίζει το τεράστιο «διπλό».

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3 (49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς)

Μπράιτον-Νιούκαστλ 2-1 (41΄, 84΄ Γουέλμπεκ – 76΄ Βολτεμάντε)

Μπέρνλι-Λιντς 2-0 (18΄ Ουγκοτσούκβου, 68΄ Τσάουνα)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3 (64΄, 69΄, 90+7΄ πέν. Ματέτα – 7΄,38΄ Κρουπί, 89΄ Κρίστι)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0 (58΄, 63΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0 (16΄ Μουκιέλε, 90+2΄ αυτ. Κρέιτσι)

Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1 (58΄ Τροσάρ)

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2 (5΄ Μπεντανκούρ – 37΄ Ρότζερς, 77΄ Μπουεντιά)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 1-2 (78′ Χάκπο – 2′ Μπεμό, 84′ Μαγκουάιρ)

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 19
Μάντσεστερ Σίτι 16
Λίβερπουλ 15
Μπόρνμουθ 15
Τσέλσι 14
Τότεναμ 14
Σάντερλαντ 14
Κρίσταλ Πάλας 13
Μάντσεστερ Γ. 13
Μπράιτον 12
Άστον Βίλα 12
Έβερτον 11
Νιούκαστλ 9
Φούλαμ 8
Λιντς 8
Μπρέντφορντ 7 -7αγ.
Μπέρνλι 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.
Γουλβς 2

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το πάρουν και πότε – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Άνδρας κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες για τις μακρύτερες πλεξούδες γενειάδας – Ξεπερνούν τα 1,06 μέτρα
περισσότερα
22:30 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Μεγάλη ανατροπή και επιστροφή στις νίκες στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η… εποχή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλ...
22:12 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Οι Βοιωτοί έφυγαν «όρθιοι» από το Περιστέρι

Ομάδα που δεν τα παρατά με τίποτα είναι ο εφετινός Λεβαδειακός. Το έκανε στην πρεμιέρα του πρω...
18:49 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους που απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδημάρχου Αθλητισμού»

«Άδικη» χαρακτηρίζει η ΠΑΕ Ατρόμητος με ανακοίνωσή της την σύλληψη του προέδρου της ομάδας, Βα...
17:19 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Νότιγχαμ Φόρεστ: «Τέλος» ο Ποστέκογλου μετα τη νέα ήττα από την Τσέλσι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου έπειτα από ένα συνολικά σερί οκτώ αγώνων χωρί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης