Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Τεράστιο «διπλό» των Κόκκινων Διάβολων στο «Άνφιλντ» έπειτα από… 10 χρόνια

Τεράστιο «διπλό» στο «Ανφιλντ» πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της Λίβερπουλ, πρώτο μετά τον Ιανουάριο του 2016 στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο προτελευταίο χρονικά ματς της 8ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι πρωταθλητές με την τρίτη διαδοχική τους ήττα στο πρωτάθλημα (τέταρτη αν συνυπολογίσει κανείς και την ήττα στην Πόλη από την Γαλατασαράι για το Champions League) έμειναν στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, δίνοντας συνέχεια στο κακό διάστημα που διανύουν για περισσότερο από ένα μήνα!

Εξαιρετικά άτυχη η ομάδα του Άρνε Σλοτ, η οποία είχε τρία δοκάρια, όλα με τον «μοιραίο» της παίκτη στο ντέρμπι, τον Χάκπο, ο οποίος μετά το γκολ του Μαγκουάιρ, με το οποίο έγινε το 2-1, έχασε μία απίστευτη πραγματικά ευκαιρία για να «σώσει την παρτίδα» για τους γηπεδούχους.

Man Utd take all three points at Anfield 👏 Harry Maguire’s late header proves the difference! pic.twitter.com/6Rbw3Kjl7i — Premier League (@premierleague) October 19, 2025

Η Γιουνάιτεντ «πάγωσε» το «Ανφιλντ» μόλις στο 66ο δευτερόλεπτο με τον Μπεμό να «εκτελεί» τον Μαμαρντασβίλι από την εξαιρετική πάσα του Ντιαλό. Το γρήγορο γκολ ανέβασε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία των παικτών του Αμορίμ, ενώ από την άλλη γέμισε με άγχος τους γηπεδούχους.

Παρά το γεγονός ότι οι «μπέμπηδες» είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν επέτρεπαν στους «ρεντς» να μπαίνουν στην περιοχή τους, η ομάδα του Σλοτ στάθηκε άτυχη σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο μέρος με τον Χάκπο να σημαδεύει δις το δοκάρι του Λάμενς! Ρεκόρ στα δοκάρια για τον Ολλανδό, το σουτ του οποίου στο 50′ σταμάτησε – για τρίτη φορά – στην αριστερό δοκό του Βέλγου γκολκίπερ της Μάντσεστερ!

Τελικά ο Χάκπο κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο 78′, αλλά έξι λεπτά μετά ο Μαγκουάιρ τιμώρησε το τραγικό λάθος της άμυνας της Λίβερπουλ, βάζοντας ξανά μπροστά στο σκορ τους «κόκκινους διαβόλους». Ακολούθησε η τεράστια χαμένη ευκαιρία του Χάκπο στο 87′, με το συγκρότημα του Αμορίμ να πανηγυρίζει το τεράστιο «διπλό».

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3 (49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς)

Μπράιτον-Νιούκαστλ 2-1 (41΄, 84΄ Γουέλμπεκ – 76΄ Βολτεμάντε)

Μπέρνλι-Λιντς 2-0 (18΄ Ουγκοτσούκβου, 68΄ Τσάουνα)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3 (64΄, 69΄, 90+7΄ πέν. Ματέτα – 7΄,38΄ Κρουπί, 89΄ Κρίστι)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0 (58΄, 63΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0 (16΄ Μουκιέλε, 90+2΄ αυτ. Κρέιτσι)

Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1 (58΄ Τροσάρ)

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2 (5΄ Μπεντανκούρ – 37΄ Ρότζερς, 77΄ Μπουεντιά)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 1-2 (78′ Χάκπο – 2′ Μπεμό, 84′ Μαγκουάιρ)

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 19

Μάντσεστερ Σίτι 16

Λίβερπουλ 15

Μπόρνμουθ 15

Τσέλσι 14

Τότεναμ 14

Σάντερλαντ 14

Κρίσταλ Πάλας 13

Μάντσεστερ Γ. 13

Μπράιτον 12

Άστον Βίλα 12

Έβερτον 11

Νιούκαστλ 9

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7 -7αγ.

Μπέρνλι 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.

Γουλβς 2