Ολική ανατροπή στα Κατεχόμενα: Νικητής ο Τουφάν Ερχιουμάν – Οι πρώτες του δηλώσεις

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν στην βόρεια κατεχόμενη Κύπρο, ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Τουφάν Ερχιουμάν, είναι ο νικητής εξασφαλίζοντας το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81 για τον Ερσίν Τατάρ.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην «εκλογική» διαδικασία, ανεξαρτήτως της «ψήφου» τους.

«Ο λαός μας πρέπει να γνωρίζει το εξής: Αυτή η εκλογή δεν έχει ηττημένο. Ως τουρκοκυπριακός λαός, κερδίσαμε όλοι μαζί», δήλωσε, σύμφωνα με τo philenews.com. «Είπαμε ότι θα πορευτούμε μαζί, θα κερδίσουμε μαζί και θα κυβερνήσουμε μαζί. Τηρήσαμε τις δύο πρώτες υποσχέσεις μας. Θα τηρήσουμε και την τρίτη υπόσχεσή μας όλοι μαζί» πρόσθεσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ευχαρίστησε τα στελέχη του ΡΤΚ, τους εταίρους του από το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), τους ανεξάρτητους «βουλευτές» που τον στήριξαν, καθώς και προσωπικά τον Σερντάρ Ντενκτάς. Σημείωσε, μάλιστα, πως έλαβε «ψήφους» και από υποστηρικτές άλλων κομμάτων, ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα ως εντολή για ευρύτερη συναίνεση.

Δεσμευόμενος για αμεροληψία, ανακοίνωσε συμβολικά την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματός του. «Από αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πλέον ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Δίνω τον λόγο μου ότι θα είμαι ο πρόεδρος όλων των πολιτών μου με απόλυτη αμεροληψία», ανέφερε.

Κλείνοντας, κάλεσε όλους τους Τουρκοκύπριους σε μια κοινή γιορτή «για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την αδελφοσύνη μας». Αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, διαβεβαίωσε πως θα ασκήσει τα καθήκοντά του, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα.

Αννίτα Δημητρίου: Οι Τουρκοκύπριοι γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών

Η πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο Χ αναφέρει πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».