Κατεχόμενα: Σαρωτική νίκη Έρχιουρμαν έναντι του Τατάρ δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση στα Κατεχόμενα, με τα πρώτα αποτελέσματα των παράνομων εκλογών να δίνουν προβάδισμα στον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Συγκεκριμένα, ο «πρόεδρος» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζαρνταγ ανακοίνωσε στις 18.50 ότι ο κ. Έρχιουρμαν συγκεντρώνει ποσοστό 63,58% έναντι 35,27% του Ερσίν Τατάρ, με καταμετρημένες τις «ψήφους» σε 580 κάλπες από τις 777 συνολικά.

Η καταμέτρηση των «ψήφων» ξεκίνησε στις 18.00 παράλληλα με το κλείσιμο των καλπών. Με βάση την μέχρι τώρα καταμέτρηση, το ποσοστό συμμετοχής ήταν 48,19%.

Τα πρώτα στοιχεία από την καταμέτρηση δείχνουν επίσης ότι ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ λαμβάνει 0,23%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,34%, ο Αχμέτ Μποράν 0,15%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,18%.