Κατεχόμενα: Σαρωτική νίκη Έρχιουρμαν έναντι του Τατάρ δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουφάν Έρχιουρμαν
Πηγή: SigmaLive

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση στα Κατεχόμενα, με τα πρώτα αποτελέσματα των παράνομων εκλογών να δίνουν προβάδισμα στον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Συγκεκριμένα, ο «πρόεδρος» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζαρνταγ ανακοίνωσε στις 18.50 ότι ο κ. Έρχιουρμαν συγκεντρώνει ποσοστό 63,58% έναντι 35,27% του Ερσίν Τατάρ, με καταμετρημένες τις «ψήφους» σε 580 κάλπες από τις 777 συνολικά.

Η καταμέτρηση των «ψήφων» ξεκίνησε στις 18.00 παράλληλα με το κλείσιμο των καλπών. Με βάση την μέχρι τώρα καταμέτρηση, το ποσοστό συμμετοχής ήταν 48,19%.

Τα πρώτα στοιχεία από την καταμέτρηση δείχνουν επίσης ότι ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ λαμβάνει 0,23%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,34%, ο Αχμέτ Μποράν 0,15%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,18%.

19:36 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Βίντεο από την στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας – Δράστης με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο πριονίζει προθήκη

Ένα βίντεο από την στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου φέρνει στην δημοσιότητα το γαλλ...
19:30 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΟΗΕ: Οι αντάρτες Χούθι κρατούν 20 εργαζόμενους του οργανισμού

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι 20 εργαζόμενοί του έχουν συλληφθεί από τους Χούθι στη Σαναά, την π...
18:41 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αβέβαιο το μέλλον της εκεχειρίας στη Γάζα: Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στην Ράφα – «Δείξτε αυτοσυγκράτηση, απαντήστε αναλογικά» λένε οι ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα τη...
18:32 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Παράνομος ναρκοηγέτης» ο πρόεδρος της Κολομβίας – Απειλεί να διακόψει τις αμερικανικές επιδοτήσεις προς τη χώρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει την παροχή οικονομικής β...
