Κέρκυρα: Ανησυχία για τους 1.500 τόνους κατεψυγμένων τροφίμων που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο – Υγειονομική βόμβα απειλεί την περιοχή

Εντείνεται κάθε ώρα που περνά η ανησυχία κατοίκων και φορέων στην Κέρκυρα, για την υγειονομική βόμβα των 1.500 τόνων κατεψυγμένων τροφίμων. Τρεις ημέρες έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα, είναι άγνωστο το πότε και το πώς θα απομακρυνθούν τα τρόφιμα τα οποίο αποσυντίθενται και αναδύουν πολύ έντονη μυρωδιά, απειλώντας την υγεία των κατοίκων.

Έως και 1.500 τόνοι νωπών κρεάτων και ψαριών βρίσκονται σε πλήρη αποσύνθεση, εκτεθειμένα στον ήλιο για τρίτη ημέρα. «Θα δείτε τραγικές εικόνες με καμένες λαμαρίνες ανάμεικτες με συσκευασίες και με υπολείμματα από ζωικά τρόφιμα» ανέφερε η Τζένη Τσέλιου, εκπρόσωπος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Έκκληση στις αρμόδιες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης απευθύνει η εταιρεία, καθώς στην Κέρκυρα δεν υπάρχει σε λειτουργία χώρος ταφής απορριμμάτων και το πρόβλημα εντείνεται όσο περνούν οι μέρες με τα μολυσματικά υλικά να αναδύουν πολύ έντονη μυρωδιά και να απειλούν την υγεία των κατοίκων.

Όπως αναφέρουν στον ΑΝΤ1 πηγές από τον δήμο, πρόκειται για ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί πολλές ημέρες, ωστόσο γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα απορρίμματα να έχουν απομακρυνθεί από το χώρο με ασφάλεια το δυνατόν συντομότερα.

Εμπειρογνώμονες έχουν σπεύσει στο σημείο και διερευνούν τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς από το υλικό που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας.