Εύβοια: Αλεπού επισκέπτεται κάθε βράδυ αυλή σπιτιού στην Κάρυστο – Τι λέει η ιδιοκτήτρια

Μια ιδιαίτερη σχέση ανθρώπου και άγριας φύσης εξελίσσεται εδώ και χρόνια στην Κάρυστο Ευβοίας, όπου μια αλεπού έχει γίνει τακτική επισκέπτρια σε σπίτι της περιοχής, αφήνοντας το δικό της μοναδικό αποτύπωμα στις ζωές των κατοίκων.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, κ. Τούλα μιλώντας στο evima.gr μοιράστηκε την εμπειρία της από τη μακροχρόνια παρουσία της αλεπούς στον κήπο της. «Ήταν ένα υγιέστατο ζώο όλα αυτά τα χρόνια που ερχόταν… με γυαλιστερή γούνα και φουντωτή ουρά» ανέφερε αρχικά κ. Τούλα.

Η αλεπού επισκεπτόταν το σπίτι καθημερινά, σχεδόν με ακρίβεια ρολογιού – μεταξύ 7:00 και 7:30 το απόγευμα. Ένα ζώο ελεύθερο, αλλά ταυτόχρονα κοντά στον άνθρωπο, με έναν άτυπο δεσμό που δημιουργήθηκε μέσα από την επαναλαμβανόμενη παρουσία της.

Όμως πέρυσι, η εικόνα της αλεπούς άλλαξε δραματικά. Εμφανίστηκε τραυματισμένη – με χτυπημένη ουρά και κούτσαινε.

«Παρατήρησα ότι άρχισε να χάνει σιγά σιγά και το τρίχωμά της και να εμφανίζει κηλίδες στο σώμα της… κάτι σαν ψωρίαση» εξήγησε η σπιτονοικοκυρά. Ανησυχώντας για την υγεία του ζώου, απευθύνθηκε σε τοπική κτηνίατρο και της έδειξε φωτογραφίες.

Η διάγνωση ήταν σαφής: το ζώο πιθανότατα υπέφερε από παράσιτα ή δερματική πάθηση που μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Η κτηνίατρος της πρότεινε μια φαρμακευτική αγωγή, την οποία η γυναίκα κατάφερε να χορηγήσει στην αλεπού με έξυπνο τρόπο — έκρυψε το χάπι μέσα σε ένα ωμό λουκάνικο.

«Το θρυμμάτισα για να μην το καταλάβει και το έφαγε χωρίς πρόβλημα» περιέγραψε η κ. Τούλα.

Έπειτα, η αλεπού εξαφανίστηκε για κάποιο διάστημα, ενδεχομένως λόγω εποχιακής αλλαγής στη συμπεριφορά της. Όταν ξαναεμφανίστηκε, είχε αλλάξει και τις ώρες των επισκέψεών της — πλέον ερχόταν αργότερα το βράδυ, ακόμα και στις 11, όταν υπήρχαν σκύλοι στη γειτονιά.

Επανεμφάνιση έναν χρόνο αργότερα

Έπειτα από ένα χρόνο η πανέμορφη αλεπού εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου.

«Ένα χρόνο είχα να την δω και ήλθε απόψε και έκατσε στο πεζούλι της βεράντας περιμένοντας φαγητό…παρότι οι γάτες δεν την άφηναν να φάει. Εκείνη ξέρει ότι την προστατεύω και καταφέρνω να την πλησιάσω και να φάει. Αξίζει να σας πω ότι εάν είμαι σε διπλανά σπίτια αναγνωρίζει τη φωνή μου και έρχεται» ανέφερε η κ. Τούλα.