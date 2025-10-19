Πρίγκιπας Άντριου: Η βρετανική αστυνομία ερευνά τους ισχυρισμούς ότι ανέθεσε σε αστυνομικούς να βρουν πληροφορίες για θύμα του Επστάιν

πηγή: EPA/Andy Rain

Η αστυνομία της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ο πρίγκιπας Άντριου να προσπάθησε να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για την Βιρτζίνια Τζιουφρέ μέσω των αστυνομικών της προσωπικής ασφάλειας του.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Δεν αντέχει άλλο τα σκάνδαλα του πρίγκιπα Άντριου – Θέλει να εξαφανιστεί από την δημοσιότητα

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από αναφορές σε δημοσιεύματα στον Βρετανικό Τύπο ότι ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου ήθελε περισσότερες πληροφορίες για την Τζιουφρέ. H γυναίκα, που αυτοκτόνησε φέτος σε ηλικία 41 ετών, τον κατηγορούσε ότι έκανε σεξ μαζί της όταν εκείνη ήταν μόλις 17 ετών και εργαζόταν για τον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, Τζέφρι Επστάιν.

«Είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εξετάζουμε ενεργά τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται», ανέφερε η βρετανική αστυνομία.

Πρίγκιπας Άντριου: «Είναι τρομοκρατημένος» – Φοβάται μην συλληφθεί από το FBI για το σκάνδαλο Επστάιν και αποφεύγει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ

Ο πρίγκιπας Άντριου εδώ και χρόνια αρνείται σταθερά όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει σχολιάσει επίσημα την είδηση της έρευνας της βρετανικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο πρίγκιπας Άντριου ζήτησε από τον αξιωματικό που του είχε παραχωρήσει για την προστασία του η βρετανική αστυνομία να ερευνήσει την Τζιουφρέ. Το αίτημα του πρίγκιπα φέρεται να έγινε αφού η Daily Mail είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία της Τζιουφρέ με τον πρίγκιπα Άντριου από την πρώτη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο του 2011.

Πρίγκιπας Άντριου: «Κοιτούσε μόνο το ντεκολτέ μου» – Η άβολη συνάντηση με 24χρονη που «στοιχειώνει» τη δημόσια εικόνα του
Η φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου με την Βιρτζίνια Τζιουφρέ.

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι έδωσε στον αξιωματικό την ημερομηνία γέννησής της Τζιουφρέ και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της, ο οποίος είναι εμπιστευτικός. Η εφημερίδα υποστήριξε επίσης ότι ο πρίγκιπας Άντριου επιχείρησε να βρει πληροφορίες για τα «άπλυτα» της Τζιουφρέ.

Την περασμένη Παρασκευή, ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί τους τίτλους του.

17:29 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

