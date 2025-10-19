Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Για πρώτη φορά γονείς ετοιμάζονται να γίνουν σε λίγους μήνες ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού. Ο γνωστός ηθοποιός και η λογοθεραπεύτρια, είναι σε σχέση εδώ και έξι χρόνια, ωστόσο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Όπως έγραψε η Realnews, ο Νίκος Πολυδερόπουλος, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στο Πόρτοφίνο της Ιταλίας, έκανε το μεγάλο βήμα και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Βαλάσια Συμιακού, την οποία αποδέχτηκε με χαρά.

Τώρα ακόμη ένα ευτυχές γεγονός έρχεται να φωτίσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς, καθώς η σύντροφο του ηθοποιού διανύει ήδη τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η αποκάλυψη της ευχάριστης είδησης έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του ηθοποιού.