Ισραήλ: Επιβεβαίωσε τα αεροπορικά πλήγματα στην Γάζα – «Οι IDF θα αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά της Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να εξαλείψουν απειλή, αφού «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεών του.

Όπως σημείωσε ο ισραηλινός στρατός, οι ενέργειες των ανταρτών «παραβίασαν» κατάφωρα τη συμφωνία εκεχειρίας, ενώ υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) θα απαντήσουν σθεναρά.

Ταυτόχρονα το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) «να αναλάβουν αποφασιστική δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας» μετά από επίθεση της Χαμάς εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων νωρίτερα σήμερα.

Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ και τους επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες χτύπησαν με αντιαρματικό ρουκετοβόλο RPG και ελεύθερους σκοπευτές κατά των ισραηλινών δυνάμεων επιχειρούν στην περιοχή Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας.

Από την πλευρά της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Γάζας.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράφα, ενώ σημείωσε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και ότι η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες εκεί έχει διακοπεί από τον Μάρτιο.