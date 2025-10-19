Θρήνος στην Εύβοια: Έχασε τη μάχη ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

τροχαίο Εύβοια 21χρονος ποδοσφαιριστής

Έφυγε από τη ζωή ο 21χρονος από την Ξηρόβρυση Χαλκίδας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα τον περασμένο Ιανουάριο. Ο 21χρονος πήγαινε στη δουλειά του, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και έπεσε πάνω σε μια ελιά, στον δρόμο Χαλκίδας-Δροσιάς, στην Εύβοια.

Τον 21χρονο απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διασωληνώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε γαστροστομία και τραχειοστομία, ενώ καθηλώθηκε στο κρεβάτι, ανήμπορος να μιλήσει ή να κινήσει τα άκρα του.

Πριν από τρεις εβδομάδες-και ύστερα από οκτώ ολόκληρους μήνες νοσηλείας- πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δυστυχώς, όμως, δεν άντεξε και κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Ο 21χρονος ήταν ποδοσφαιριστής, προερχόμενος από την ακαδημία του Ερμήλιου Soccer club στη Δροσιά Χαλκίδας. Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Δευτέρα, στις 16:00  στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στην Ξηρόβρυση.

Πηγή πληροφοριών: eviaonline

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ξεχνάτε γιατί μπήκατε στο δωμάτιο; Βρήκαμε την επιστημονική εξήγηση

Προδιαβήτης: Δεν χρειάζεται να χάσετε λίπος για να τον αντιστρέψετε – Αρκεί να το αλλάξετε θέση

Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνεται – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

OpenBusiness: Δωρεάν η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου – Παράβολο 200 ευρώ μετά τη λήξη της προθεσμ...

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε ένα παράθυρο για να ξεκλειδώσετε τα κρυμμένα χαρακτηριστικά του εαυτού σας

Τι σημαίνει η φράση «μέχρι τρυγός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:50 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο από τη δράση συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό – Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού εγκληματική ομάδα...
15:40 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών – Γεραπετρίτης: «Η συνεργασία μας με την Αίγυπτο για την Μονή προχωρεί ικανοποιητικά»

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το κα...
14:33 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Κορωπί: Kινηματογραφική καταδίωξη μηχανής – Συνελήφθη ο οδηγός, παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

Kινηματογραφική καταδίωξη ενός οδηγού δίκυκλου έγινε τη νύχτα του Σαββάτου στο Κορωπί. Σύμφωνα...
14:18 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ένα φιρμάνι «μίλησε» ύστερα από 170 χρόνια – Τι αποκαλύπτει η μετάφραση για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα

Ένα δυσανάγνωστο καλλιγραφικό κείμενο σε αραβογραφή, τυλιγμένο σε έναν κιτρινισμένο πάπυρο μήκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης