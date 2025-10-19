Θρήνος στην Εύβοια: Έχασε τη μάχη ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο

Έφυγε από τη ζωή ο 21χρονος από την Ξηρόβρυση Χαλκίδας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα τον περασμένο Ιανουάριο. Ο 21χρονος πήγαινε στη δουλειά του, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και έπεσε πάνω σε μια ελιά, στον δρόμο Χαλκίδας-Δροσιάς, στην Εύβοια.

Τον 21χρονο απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διασωληνώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε γαστροστομία και τραχειοστομία, ενώ καθηλώθηκε στο κρεβάτι, ανήμπορος να μιλήσει ή να κινήσει τα άκρα του.

Πριν από τρεις εβδομάδες-και ύστερα από οκτώ ολόκληρους μήνες νοσηλείας- πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δυστυχώς, όμως, δεν άντεξε και κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Ο 21χρονος ήταν ποδοσφαιριστής, προερχόμενος από την ακαδημία του Ερμήλιου Soccer club στη Δροσιά Χαλκίδας. Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Δευτέρα, στις 16:00 στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στην Ξηρόβρυση.

Πηγή πληροφοριών: eviaonline